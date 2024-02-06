Американського репера, який отримав три нагороди Grammy, заарештувала поліція

Репер Killer Mike. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Американського репера Killer Mike арештувала поліція після церемонії Grammy-2024. Причиною стала участь артиста у бійці.

Про це пише Associated Press.

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Американський репер Killer Mike отримав на церемонії Grammy-2024 три нагороди — найкраща реп-пісня і найкраще реп-виконання треку Scientists & Engineers за участі André 3000, Future та Eryn Allen Kane, а також найкращий реп-альбом Michael.

"Це для тих, хто думає, що надто старий, щоб читати реп... Ми підтримуємо хіп-хоп. Ніколи не припиняйте робити те, що ви робите", — сказав під час вручення нагород 48-річний репер.

Репер Killer Mike. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Поліція заарештувала артиста просто в залі, де відбувалась церемонія. Killer Mike раніше був засуджений за кримінальний злочин, проте потім звільнився. Він має постати перед судом через участь у бійці

Killer Mike активно розповідає про проблеми, з якими стикаються темношкірі американці, серед іншого про жорстокість поліції та расизм. Коли поліція вивела його в наручниках, хтось з залу викрикнув: "Звільніть Майка!"

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