Американского рэпера, получившего три награды Grammy, арестовала полиция

Рэпер Killer Mike. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Американского рэпера Killer Mike арестовала полиция после церемонии Grammy-2024. Причиной стало участие артиста в драке.

Об этом пишет Associated Press.

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Американский рэпер Killer Mike получил на церемонии Grammy-2024 три награды — лучшая рэп-песня и лучшее рэп-исполнение трека Scientists & Engineers с участием André 3000, Future и Eryn Allen Kane, а также лучший рэп-альбом Michael.

"Это для тех, кто думает, что слишком стар, чтобы читать рэп... Мы поддерживаем хип-хоп. Никогда не прекращайте делать то, что вы делаете", — сказал во время вручения наград 48-летний рэпер.

Рэпер Killer Mike. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Полиция арестовала артиста прямо в зале, где проходила церемония. Killer Mike ранее был осужден за уголовное преступление, однако затем уволился. Он должен предстать перед судом из-за участия в драке.

Killer Mike активно рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются темнокожие американцы, среди прочего о жестокости полиции и расизме. Когда полиция вывела его в наручниках, кто-то из зала выкрикнул: "Освободите Майка!"

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