Букмекери назвали нового конкурента України на Євробаченні-2024

Шведське місто Мальме. Фото: Eurovision World

Букмекери щоденно оновлюють прогнози щодо переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Україна вже тривалий час впевнено посідає перше місце. Тепер же змінився наш основний конкурент.

Про це йдеться на сайті Eurovision World.

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22-річна Анджеліна Манго стала переможницею 74-го італійського фестивалю в Сан-Ремо. Дівчина виступить 11 травня одразу в фіналі Євробачення, яке цього року пройде у шведському Мальме, з піснею La noia.

Після оголошення результатів голосування професійного журі та глядачів, Італія посунула Велику Британію з другого місця. Сполучене Королівство представляє співак, актор, вокаліст гурту Years & Years Оллі Александер. У 33-річного артиста є дуети з Кайлі Міноуг та Елтоном Джоном. Також Александер — багаторазовий номінант премії Brit Awards. Втім, свою пісню, на відміну від Анджеліни Манго, він ще не презентував.

Україна має 19% на перемогу, тоді як Італія з Великою Британією 8% та 7% відповідно. Четверта та п’ята сходинки в Ісландії та Ізраїля.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" станом на 12.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, раніше ми писали, що від Ізраїлю на "Євробачення-2024" поїде співачка, яка жила в Росії. Також ми розповідали, Фінляндія обрала свого представника на "Євробачення".