Букмекеры назвали нового конкурента Украины на Евровидении-2024

Шведский город Мальме. Фото: Eurovision World

Букмекеры ежедневно обновляют прогнозы победителя песенного конкурса "Евровидение-2024" . Украина уже долго уверенно занимает первое место. Теперь же сменился наш основной конкурент.

Об этом идет речь на сайте Eurovision World.

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Конкурент Украины на "Евровидении-2024"

22-летняя Анджелина Манго стала победительницей 74-го итальянского фестиваля в Сан-Ремо. Девушка выступит 11 мая сразу в финале Евровидения, которое в этом году пройдет в шведском Мальме, с песней La noia.

После объявления результатов голосования профессионального жюри и зрителей, Италия подвинула Великобританию со второго места. Соединенное Королевство представляет певец, актер, вокалист группы Years & Years Олли Александер. У 33-летнего артиста есть дуэты с Кайли Миноуг и Элтоном Джоном. Также Александер – многократный номинант премии Brit Awards. Впрочем, свою песню, в отличие от Анджелины Манго, он еще не представил.

Украина имеет 19% на победу, тогда как Италия с Великобританией 8% и 7% соответственно. Четвертое и пятое место у Исландии и Израиля.

Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" на 12.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Напомним, ранее мы писали, что от Израиля на "Евровидение-2024" поедет певица, которая жила в России. Также мы рассказывали, что Финляндия выбрала своего представителя на "Евровидение".