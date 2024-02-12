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Букмекеры назвали нового конкурента Украины на Евровидении-2024

12 февраля 2024 18:05
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Стас Кожушко
Редактор
Букмекеры назвали нового конкурента Украины на Евровидении-2024
Шведский город Мальме. Фото: Eurovision World
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Букмекеры ежедневно обновляют прогнозы победителя песенного конкурса "Евровидение-2024" . Украина уже долго уверенно занимает первое место. Теперь же сменился наш основной конкурент.

Об этом идет речь на сайте Eurovision World.

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22-летняя Анджелина Манго стала победительницей 74-го итальянского фестиваля в Сан-Ремо. Девушка выступит 11 мая сразу в финале Евровидения, которое в этом году пройдет в шведском Мальме, с песней La noia. 

После объявления результатов голосования профессионального жюри и зрителей, Италия подвинула Великобританию со второго места. Соединенное Королевство представляет певец, актер, вокалист группы Years & Years Олли Александер. У 33-летнего артиста есть дуэты с Кайли Миноуг и Элтоном Джоном. Также Александер – многократный номинант премии Brit Awards. Впрочем, свою песню, в отличие от Анджелины Манго, он еще не представил.

Украина имеет 19% на победу, тогда как Италия с Великобританией 8% и 7% соответственно. Четвертое и пятое место у Исландии и Израиля.

Букмекеры назвали нового конкурента Украины на Евровидении-2024 - фото 1
Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" на 12.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Напомним, ранее мы писали, что от Израиля на "Евровидение-2024" поедет певица, которая жила в России. Также мы рассказывали, что Финляндия выбрала своего представителя на "Евровидение".

Евровидение
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