Запалили сцену у спідньому — Фінляндія обрала свого представника на Євробачення

Виступ Windows95man на нацвідборі у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру

Фінляндія обрала свого представника на Євробачення-2024. На конкурс поїде комедійний дует Windows95man з треком "No rules".

Про це повідомило видання Yle.

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У Фінляндії вчора, 10 лютого, завершився відбірковий тур на пісенний конкурс Євробачення "Конкурс нової музики" — UMK24. Переможцями стали комедійні музиканти, які заради мистецтва готові навіть роздягнутись.

Фінляндію представлять Windows95man з композицією "No rules". Журі не хотіло відправляти цих артистів, тому поставили їм найнижчі бали серед усіх 7 конкурсантів, проте глядачі зробили свій вибір.

Виступ Windows95man у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру

Windows95man — це творчий псевдонім діджея Теему Кейстері, який створив пісню разом з вокалістом Хенрі Пііспанен.

Артисти вразили публіку своїм запалом, харизмою, відчуттям внутрішньої свободи і креативним виступом.

Півфінали і фінал конкурсу відбудуться в травні у шведському місті Мальме.

Виступ Windows95man у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру

Раніше Ізраїль вирішив відправити на Євробачення співачку, яка жила в Росії.

Також Іспанію представить гурт, який потрапив у скандал з феміністками.