Запалили сцену у спідньому — Фінляндія обрала свого представника на Євробачення
Фінляндія обрала свого представника на Євробачення-2024. На конкурс поїде комедійний дует Windows95man з треком "No rules".
Про це повідомило видання Yle.
Windows95man їдуть на Євробачення від Фінляндії
У Фінляндії вчора, 10 лютого, завершився відбірковий тур на пісенний конкурс Євробачення "Конкурс нової музики" — UMK24. Переможцями стали комедійні музиканти, які заради мистецтва готові навіть роздягнутись.
Фінляндію представлять Windows95man з композицією "No rules". Журі не хотіло відправляти цих артистів, тому поставили їм найнижчі бали серед усіх 7 конкурсантів, проте глядачі зробили свій вибір.
Windows95man — це творчий псевдонім діджея Теему Кейстері, який створив пісню разом з вокалістом Хенрі Пііспанен.
Артисти вразили публіку своїм запалом, харизмою, відчуттям внутрішньої свободи і креативним виступом.
Півфінали і фінал конкурсу відбудуться в травні у шведському місті Мальме.
Раніше Ізраїль вирішив відправити на Євробачення співачку, яка жила в Росії.
Також Іспанію представить гурт, який потрапив у скандал з феміністками.
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