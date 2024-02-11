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Запалили сцену у спідньому — Фінляндія обрала свого представника на Євробачення

11 лютого 2024 11:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Запалили сцену у спідньому — Фінляндія обрала свого представника на Євробачення
Виступ Windows95man на нацвідборі у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Фінляндія обрала свого представника на Євробачення-2024. На конкурс поїде комедійний дует Windows95man з треком "No rules".

Про це повідомило видання Yle.

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Windows95man їдуть на Євробачення від Фінляндії

У Фінляндії вчора, 10 лютого, завершився відбірковий тур на пісенний конкурс Євробачення "Конкурс нової музики" — UMK24. Переможцями стали комедійні музиканти, які заради мистецтва готові навіть роздягнутись.

Фінляндію представлять Windows95man з композицією "No rules". Журі не хотіло відправляти цих артистів, тому поставили їм найнижчі бали серед усіх 7 конкурсантів, проте глядачі зробили свій вибір. 

Виступ Windows95man на нацвідборі у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру
Виступ Windows95man у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру

Windows95man — це творчий псевдонім діджея Теему Кейстері, який створив пісню разом з вокалістом Хенрі Пііспанен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WINDOWS95MAN (@windows95man)

Артисти вразили публіку своїм запалом, харизмою, відчуттям внутрішньої свободи і креативним виступом.

Півфінали і фінал конкурсу відбудуться в травні у шведському місті Мальме.

Виступ Windows95man на нацвідборі у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру
Виступ Windows95man у Фінляндії. Фото: стоп-кадр етеру

Раніше Ізраїль вирішив відправити на Євробачення співачку, яка жила в Росії.

Також Іспанію представить гурт, який потрапив у скандал з феміністками.

Євробачення
музика
Фінляндія
пісня
Євробачення-2024

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