Зажгли сцену в нижнем белье — Финляндия выбрала своего представителя на Евровидение

Выступление Windows95man на нацотборе в Финляндии. Фото: стоп-кадр эфира

Финляндия выбрала своих представителей на Евровидение-2024. На конкурс поедет комедийный дуэт Windows95man с песней "No rules".

Об этом сообщило издание Yle.

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В Финляндии вчера, 10 февраля, завершился отборочный тур на песенный конкурс Евровидения "Конкурс новой музыки" — UMK24. Победителями стали комедийные музыканты, которые ради искусства готовы даже раздеться.

Финляндию представят Windows95man с композицией "No rules". Жюри не хотело отправлять этих артистов, поэтому поставили им самые низкие баллы среди всех 7 конкурсантов, однако зрители сделали свой выбор.

Выступление Windows95man в Финляндии. Фото: стоп-кадр эфира

Windows95man — это творческий псевдоним диджея Тээму Кейстери, создавшего песню вместе с вокалистом Хенри Пииспанен.

Артисты поразили публику своим энтузиазмом, харизмой, чувством внутренней свободы и креативным выступлением.

Полуфиналы и финал конкурса пройдут в мае в шведском городе Мальмё.

Выступление Windows95man в Финляндии. Фото: стоп-кадр эфира

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