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Букмекери назвали нового конкурента України на конкурсі Євробачення

26 лютого 2024 20:45
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Стас Кожушко
Редактор
Букмекери назвали нового конкурента України на конкурсі Євробачення
Співак Baby Lasagna. Фото: Instagram/eurovision
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Стас Кожушко
Редактор

Хорватія обрала свого представника на пісенний конкурс "Євробаченні-2024". Після оголошення імені переможця шанси наперше місце цієї країни, згідно з оновленим рейтингом букмекерів, суттєво зросли. 

Про це повідомляє видання Eurovision World.

Новий конкурент України на Євробаченні-2024

В травні у шведському місті Мальме під хорватським прапором на сцену вийде співак Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич). Він переміг на місцевому відборі Dora з композицією Rim Tim Tagi Dim. Після оголошення результатів композиція стала одним з фаворитів не тільки в єврофанів. 

Букмекери оновили свій рейтинг. Хорват посів друге місце і наблизився до Alyona Alyona та Jerry Heil. В Baby Lasagna 11% на перемогу, в українок 17%. В трійці залишається італійська співачка Анджеліна Манго, яка перемогла на фестивалі Санремо з треком La noia.

В п’ятірку також входять Ісландія та Бельгія. З лідерів лише скандинавська країна поки не оголосила свого представника та композицію.

Букмекери назвали нового конкурента України на конкурсі Євробачення - фото 1
Прогнози букмекерів на 26 лютого 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Відзначимо, що окрім глядачів та місцевого журі переможця хорватського відбору на "Євробаченні-2024" обирало й міжнародні знаменитості. Представники чотирьох країн, а саме Німеччини, Ісландії, Італії та України оголосили свої бали. Від нас, зокрема, в журі була співачка Світлана Тарабарова. Від України Baby Lasagna отримав 10 балів. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на "Євробаченні-2024". Також ми писали, що переможці "Євробачення-2006", фінський гурт Lordi закликали допомагати українським тваринам.

Євробачення
музика
букмекери
Євробачення-2024

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