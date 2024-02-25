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Президент Ізраїлю прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на Євробаченні

25 лютого 2024 14:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Президент Ізраїлю прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на Євробаченні
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участь Ізраїля в конкурсі "Євробачення-2024", який пройде в травні у шведському місті Мальме й досі залишається під питанням. З цього приводу висловився президент країни, Іцхак Герцог.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Президент Ізраїлю про Євробачення-2024

Іцхак Герцог заявив на пресконференції в Єрусалимі, що намагається вирішити розбіжності між мовником Ізраїлю Kan та організаторами "Євробачення" Європейською мовною спілкою (EBU). 

"Я вважаю, що для Ізраїлю важливо з'явитися на "Євробаченні", і це також заява, тому що є ненависники, які намагаються вигнати нас з кожної сцени. Бути розумним — це не просто мати рацію", — заявив Герцог.

EBU не затвердила конкурсну композицію October Rain ("Жовтневий дощ"). Це пряме відсилання до жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив терористичний акт в Ізраїлі, що призвело до початку війни в регіоні, яка триває й досі. 

Водночас ізраїльський мовник заявив, що співачка Еден Голан не співатиме інші композиції або змінену версію October Rain

Президент Ізраїлю прокоментував скандал щодо можливої дискваліфікації країни на Євробаченні - фото 1
Ізраїльський відбір на "Євробачення-2024". Фото: Instagram/eurovision__israel

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці "Євробачення-2006", фінський гурт Lordi закликали допомагати українським тваринам. Також ми розповідали, що дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі "Євробачення".

Євробачення
Ізраїль
музика
Іцхак Герцог

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