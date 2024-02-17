Дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі Євробачення

Фінал молдовського відбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube/TRMMDChannel

Молдова у прямому ефірі провела відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який відбудеться в травні у шведському місті Мальме. Однакову кількість балів набрали одразу дві співачки. Втім до Скандинавії поїде все ж одна.

Трансляція шоу відбувалася на Teleradio Moldova.

Представниця Молдови на "Євробаченні-2024"

На відборі виступили 11 фіналістів. Бали виставляли, як і на "Євробаченні": 12 балів — за перше місце, 10 — за друге, 8 — за третє, і далі мінус бал за позицію. Через те, що учасників було 11, то декому дісталось по нуль балів. Втім головна боротьба за перемогу була між двома співачками.

Найбільше балів від глядачів отримала Валерія Паша. А ось журі 12 присудило Наталії Барбу. У підсумку артистки набрали по 22 бали.

Скриншоти: YouTube/TRMMDChannel

Втім, згідно з правилами місцевого відбору, перемагає той фіналіст, в якого більше балів саме від журі. В Україні ж, навпаки, останнє слово за глядачами. Через це чимало єврофанів висловили обурення під відео виступу Наталії Барбу. Саме вона поїде на конкурс із композицією In The Middle.

Наталія вже представляла Молдову на "Євробаченні" 2007 року. Тоді вона посіла десяту сходинку. Валерія Паша, яку обрали глядачі, після ефіру не влаштовувала скандалів та привітала Наталію.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто поїде від Німеччини на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що оргкомітет "Євробачення" перевірить текст пісні від Ізраїлю на політичні контексти.