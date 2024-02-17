Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі Євробачення arrow

Дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі Євробачення

17 лютого 2024 23:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі Євробачення
Фінал молдовського відбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube/TRMMDChannel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Молдова у прямому ефірі провела відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який відбудеться в травні у шведському місті Мальме. Однакову кількість балів набрали одразу дві співачки. Втім до Скандинавії поїде все ж одна.

Трансляція шоу відбувалася на Teleradio Moldova.

Представниця Молдови на "Євробаченні-2024"

На відборі виступили 11 фіналістів. Бали виставляли, як і на "Євробаченні": 12 балів — за перше місце, 10 — за друге, 8 — за третє, і далі мінус бал за позицію. Через те, що учасників було 11, то декому дісталось по нуль балів. Втім головна боротьба за перемогу була між двома співачками. 

Найбільше балів від глядачів отримала Валерія Паша. А ось журі 12 присудило Наталії Барбу. У підсумку артистки набрали по 22 бали.

Дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі Євробачення - фото 1
Скриншоти: YouTube/TRMMDChannel

Втім, згідно з правилами місцевого відбору, перемагає той фіналіст, в якого більше балів саме від журі. В Україні ж, навпаки, останнє слово за глядачами. Через це чимало єврофанів висловили обурення під відео виступу Наталії Барбу. Саме вона поїде на конкурс із композицією In The Middle.

Наталія вже представляла Молдову на "Євробаченні" 2007 року. Тоді вона посіла десяту сходинку. Валерія Паша, яку обрали глядачі, після ефіру не влаштовувала скандалів та привітала Наталію.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто поїде від Німеччини на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що оргкомітет "Євробачення" перевірить текст пісні від Ізраїлю на політичні контексти.

Євробачення
Молдова
музика
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі