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Оргкомітет Євробачення перевірить текст пісні від Ізраїлю на політичні контексти

15 лютого 2024 21:42
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Стас Кожушко
Редактор
Оргкомітет Євробачення перевірить текст пісні від Ізраїлю на політичні контексти
Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024". Фото: Instagram/eurovision__israel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До участі Ізраїля в "Євробаченні-2024" прикута увага багатьох єврофанів. Тоді як тисячі артистів деяких скандинавських країн закликають дискваліфікувати Ізраїль через війну в регіоні, Європейська мовна спілка (EBU), чекає на текст пісні.

Про це повідомляє видання Ynet.

Пісня Ізраїлю на "Євробаченні-2024"

Країна визначилася з артистом, який поїде до шведського Мальме. Молода артистка Еден Голан, яка більшу частину свого життя прожила в Москві та навіть виступала в 14 років в окупованому Криму, ще не визначилася з піснею. Точніше, цим питанням займається ізраїльський мовник, якого EBU все ж таки допустив до участі в конкурсі.

Втім боси "Євробачення" перевірятимуть текст композиції, аби він відповідав правилам: зокрема політичні та воєнні контексти заборонені. Пісню для Едан Голан мали оприлюднити цього тижня, але місцевий мовник відклав відбір ще на кілька днів. Причиною стало прохання EBU затвердити текст пісні до затвердження та оприлюднення. 

Місцевий мовник заявив, що це не є незвичайним запитом, спрямованим проти Ізраїлю. Водночас в EBU знову заявили, що відхилили прохання про дискваліфікацію Ізраїлю з конкурсу. На цьому наполягали, зокрема, шведські та фінські знаменитості. Вони незадоволені гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі імена ведучих "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що учасник Нацвідбору на "Євробачення-2024", YAKTAK, випустив свій дебютний альбом "Під гітару".

Євробачення
Ізраїль
пісні
музика
Євробачення-2024

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