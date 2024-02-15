Оргкомитет Евровидения проверит текст песни от Израиля на политические контексты

Представительница Израиля на "Евровидении-2024". Фото: Instagram/eurovision__israel

К участию Израиля в "Евровидении-2024" приковано внимание многих еврофанов. В то время как тысячи артистов некоторых скандинавских стран призывают дисквалифицировать Израиль из-за войны в регионе, Европейский вещательный союз (EBU) ждет текст песни.

Об этом сообщает издание Ynet.

Песня Израиля на "Евровидении-2024"

Страна определилась с артистом, который отправится в шведский Мальме. Молодая артистка Эден Голан, большую часть своей жизни прожившая в Москве и даже выступавшая в 14 лет в оккупированном Крыму, еще не определилась с песней. Вернее этим вопросом занимается израильский вещатель, которого EBU все же допустил к участию в конкурсе.

Впрочем, боссы "Евровидения" будут проверять текст композиции, чтобы он соответствовал правилам: в частности, политические и военные контексты запрещены. Песню для Эдан Голан планировали обнародовать на этой неделе, но местный вещатель отложил отбор еще на несколько дней. Причиной стала просьба EBU утвердить текст песни для обнародования.

Местный вещатель заявил, что это не является необычным запросом, направленным против Израиля. В то же время в EBU вновь заявили, что отклонили прошение о дисквалификации Израиля с конкурса. На этом настаивали, в частности, шведские и финские знаменитости. Они не довольны гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Напомним, ранее мы писали, что стали известны имена ведущих "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что участник Нацотбора на Евровидение-2024, YAKTAK, выпустил свой дебютный альбом "Під гітару".