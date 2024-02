Німеччина обрала представника на Євробачення-2024

Німецький співак Ісаак Гудеріан. Фото: Instagram/isaak.music

Все більше країн оголошують своїх представників на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який пройде в травні у шведському місті Мальме. Свого артиста обрали і в Німеччині.

Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Представник Німеччини на "Євробаченні-2024"

В Берліні пройшов фінал місцевого нацвідбору Das Deutsche Finale, участь в якому взяли дев'ять артистів. Лідером за балами від міжнародного журі та підсумками глядацького голосування став 28-річний Ісаак Гудеріан, який виступає під псевдонімом Isaak. Саме його пісня Always On The Run стала переможною та лунатиме на багатомільйонну аудиторію в травні цього року.

Ісаак народився в мультинаціональній родині: його мати — ісландка, а батько — німець. Маючи попередній досвід у The X Factor Germany, музикант згодом переміг у телешоу Show Your Talent (2021 рік). Його співочий репертуар варіюється від меланхолійних балад до потужних вокальних композицій.

"Музика — це єдиний притулок, де я можу бути тим, ким я є. Тут дозволено все. Ні ярликів, ні системи, ні порядку. Чисті емоції, ігровий майданчик не лише для дітей. І кожен це може зрозуміти — чи то його мовою, чи ні", — розповів Ісаак Гудеріан.

Втім, після оголошення представника від Німеччини, країна втратила за позиціями в прогнозі букмекерів. Зараз Isaak пророкують 14-те місце.

Німеччина, як і Велика Британія, Іспанія, Італія та Франція, входить до так званої "Великої п’ятірки". Саме тому Isaak виступить одразу у фіналі, який відбудеться 11 травня.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" станом на 17.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, раніше ми писали, що музиканти гурту "Антитіла" висловилися про доречність участі України в конкурсі "Євробачення". Також ми розповідали, що оргкомітет "Євробачення" перевірить текст пісні від Ізраїлю на політичні контексти.