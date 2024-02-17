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Германия выбрала представителя на Евровидение-2024

17 февраля 2024 21:41
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Стас Кожушко
Редактор
Германия выбрала представителя на Евровидение-2024
Немецкий певец Исаак Гудериан. Фото: Instagram/isaak.music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Все больше стран объявляют своих представителей на песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском городе Мальмё. Своего артиста выбрали и в Германии.

Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.

Представитель Германии на "Евровидении-2024"

В Берлине прошел финал местного нацотбора Das Deutsche Finale, в котором приняли участие девять артистов. Лидером по баллам от международного жюри и итогам зрительского голосования стал 28-летний Исаак Гудериан, выступающий под псевдонимом Isaak. Именно его песня Always On The Run стала победной и будет раздаваться на многомиллионную аудиторию в мае этого года.

Исаак родился в мультинациональной семье: его мать — исландка, а отец — немец. Имея опыт в The X Factor Germany, музыкант впоследствии победил в телешоу Show Your Talent (2021 год). Его певческий репертуар варьируется от меланхолических баллад до мощных вокальных композиций.

"Музыка — это единственное убежище, где я могу быть тем, кем я являюсь. Здесь позволено все. Ни ярлыков, ни системы, ни порядка. Чистые эмоции, игровая площадка не только для детей. И каждый это может понять — будь то на его языке или нет", — рассказал Исаак Гудериан.

Впрочем, после оглашения представителя от Германии страна потеряла по позициям в прогнозе букмекеров. Сейчас Isaak прочат 14-е место.

Германия, как и Великобритания, Испания, Италия и Франция, входит в так называемую "Большую пятерку". Именно поэтому Isaak выступит сразу в финале, который пройдет 11 мая.

Германия выбрала представителя на Евровидение-2024 - фото 1
Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" на 17.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Напомним, ранее мы писали, что музыканты группы "Антитіла" высказались об уместности участия Украины в конкурсе "Евровидение". Также мы рассказывали, что оргкомитет Евровидения проверит текст песни от Израиля на политические контексты.

Евровидение
Германия
музыка
Евровидение-2024

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