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Две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдовском отборе Евровидения

17 февраля 2024 23:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдовском отборе Евровидения
Финал молдовского отбора на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube/TRMMDChannel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Молдова в прямом эфире провела отбор на песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском городе Мальме. Равное количество баллов набрали сразу две певицы. Впрочем, в Скандинавию поедет все же одна.

Трансляция шоу шла на Teleradio Moldova.

Представительница Молдовы на "Евровидении-2024"

На отборе выступили 11 финалистов. Баллы выставляли, как и на "Евровидении": 12 баллов — за первое место, 10 — за второе, 8 — за третье, и далее минус балл за позицию. Из-за того, что участников было 11, то некоторым досталось по ноль баллов. Впрочем, главная борьба за победу была между двумя певицами.

Больше всего баллов от зрителей получила Валерия Паша. А вот жюри 12 присудило Наталье Барбу. В итоге артистки набрали по 22 балла.

Две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе Евровидения - фото 1
Скриншоты: YouTube/TRMMDChannel

Впрочем, согласно правилам местного отбора, побеждает тот финалист, у которого больше баллов от жюри. В Украине, наоборот, последнее слово за зрителями. Из-за этого многие еврофаны выразили возмущение под видео выступления Натальи Барбу. Именно она отправится на конкурс с композицией In The Middle.

Наталья уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2007 году. Тогда она заняла десятое место. Валерия Паша, избранная зрителями, после эфира не устраивала скандалов и поздравила Наталию.

Напомним, ранее мы писали, кто уедет от Германии на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что оргкомитет "Евровидения" проверит текст песни от Израиля на политические контексты.

Евровидение
Молдова
музыка
Евровидение-2024

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