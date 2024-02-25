Президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на Евровидении

Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: Reuters

Участие Израиля в конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском городе Мальме, до сих пор остается под вопросом. На этот счет высказался президент страны, Ицхак Герцог.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Президент Израиля о Евровидении-2024

Ицхак Герцог заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что пытается разрешить разногласия между вещателем Израиля Kan и организаторами "Евровидения" — Европейским вещательным союзом (EBU).

"Я считаю, что для Израиля важно появиться на "Евровидении", и это тоже заявление, потому что есть ненавистники, которые пытаются выгнать нас с каждой сцены. Быть разумным — это не просто оправдаться", — заявил Герцог.

EBU не утвердил конкурсную композицию October Rain ("Октябрьский дождь"). Это прямая отсылка к октябрю 2023 года, когда ХАМАС совершил террористический акт в Израиле, что привело к началу войны в регионе, которая продолжается до сих пор.

В то же время израильский вещатель заявил, что певица Эден Голан не будет петь другие композиции или измененную версию October Rain

Израильский отбор на "Евровидение-2024". Фото: Instagram/eurovision__israel

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения-2006", финская группа Lordi призывала помогать украинским животным. Также мы рассказывали, что две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе "Евровидения".