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Президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на Евровидении

25 февраля 2024 14:04
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Стас Кожушко
Редактор
Президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на Евровидении
Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участие Израиля в конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском городе Мальме, до сих пор остается под вопросом. На этот счет высказался президент страны, Ицхак Герцог.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Президент Израиля о Евровидении-2024

Ицхак Герцог заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что пытается разрешить разногласия между вещателем Израиля Kan и организаторами "Евровидения" Европейским вещательным союзом (EBU).

"Я считаю, что для Израиля важно появиться на "Евровидении", и это тоже заявление, потому что есть ненавистники, которые пытаются выгнать нас с каждой сцены. Быть разумным — это не просто оправдаться", — заявил Герцог.

EBU не утвердил конкурсную композицию October Rain ("Октябрьский дождь"). Это прямая отсылка к октябрю 2023 года, когда ХАМАС совершил террористический акт в Израиле, что привело к началу войны в регионе, которая продолжается до сих пор.

В то же время израильский вещатель заявил, что певица Эден Голан не будет петь другие композиции или измененную версию October Rain

Президент Израиля прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на Евровидении - фото 1
Израильский отбор на "Евровидение-2024". Фото: Instagram/eurovision__israel

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения-2006", финская группа Lordi призывала помогать украинским животным. Также мы рассказывали, что две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе "Евровидения".

Евровидение
Израиль
музыка
Ицхак Герцог

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