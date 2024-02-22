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Ізраїль можуть дискваліфікувати з Євробачення за порушення правил конкурсу

22 лютого 2024 21:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ізраїль можуть дискваліфікувати з Євробачення за порушення правил конкурсу
Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024", співачка Еден Голан. Фото: Instagram/eurovision__israel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участь ізраїльської співачки Еден Голан в пісенному конкурсі "Євробачення-2024" залишається під питанням.  Європейська мовна спілка не задоволена композицією через політичну кон'юнктуру. Водночас в мережі з’явився фрагмент тексту пісні. 

Про це повідомляє видання Israel Hayom.

Ізраїль можуть дискваліфікувати з "Євробачення-2024"

Композиція отримала назву October Rain ("Жовтневий дощ"). Це пряме відсилання до жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив терористичний акт і Ізраїлі, що призвело до початку війни в регіоні, яка триває й досі. 

"Життя не гра для боягузів, хто сказав вам, хлопці, не плачте. Поки час іде, немає повітря для дихання. Немає місця, немає мене з дня на день. Всі вони були хорошими дітьми, кожен з них", — текст фінального фрагмента пісні.

Кінець балади виконується відносно тихим голосом порівняно з рештою тексту, що стає кульмінацією потужного треку. Лірика композиції призвела до суперечки між ізраїльським мовником Kan та Європейською мовною спілкою. За правилами конкурсу, до нього не допускаються пісні, зокрема, з політичним контекстом.

Якщо ж пісню дискваліфікують, то ізраїльський мовник планує відмовиться від участі в конкурсі. Kan не планує йти на компроміс з організаторами та змінювати ані композицію, ані її текст.

Щодо представниці від країни на конкурсі, яка більшу частину життя прожила у РФ, вона й досі не відкриває сторінку в Instagram та не коментує ситуацію.

Ізраїль можуть дискваліфікувати з Євробачення за порушення правил конкурсу - фото 1
Скриншот: Instagram/golaneden

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці "Євробачення" з Фінляндії рятуватимуть тварин в Україні. Також ми розповідали, що дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі на "Євробачення-2024".

Євробачення
Ізраїль
музика
Дискваліфікація
Євробачення-2024

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