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Фанати Євробачення зі всього світу проголосували за фаворитів — яке місце в України

19 лютого 2024 22:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фанати Євробачення зі всього світу проголосували за фаворитів — яке місце в України
Макет сцени пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Все більше країн оголошують не тільки представників на конкурс "Євробачення-2024", але і презентують пісні. Водночас єврофани з усього світу обирають найкращі треки в додатку My Eurovision Scoreboard. Згідно з цим опитуванням став відомий фаворит.

Відповідна публікація з’явилась в Telegram-каналі "Єврофани. Новини Євробачення".

Голосування фанатів конкурсу "Євробачення"

Згідно з опитуванням, перше місце займає переможниця фестивалю в Сан-Ремо, італійська співачка Анджеліна Манго. Її пісня La noia набрала понад 95 тисяч балів. Представниці від України, Jerry Heil з Alyona Alyona відстають всього на 6 тисяч пунктів та впевнено тримають другу сходинку.

Поточна бронза, станом на 19 лютого 2024 року, в литовського співака Сільвестра Белта. Його композиція Luktelk має у своєму активі майже 80 тисяч балів. 

Фанати Євробачення зі всього світу проголосували за фаворитів — яке місце в України - фото 1
Скриншот: Telegram/uamusicblog

Щодо прогнозів букмекерів, то тут ситуація трохи інша. Лідерами залишаються українки, в італійки друге місце, а представник Литви лише на дев’ятому місці. Трійку у букмекерів замикає представниця Ізраїля, Еден Голан, яка поки що не презентувала свою композицію. 

Фанати Євробачення зі всього світу проголосували за фаворитів — яке місце в України - фото 2
Прогнози букмекерів щодо переможця конкурсу "Євробачення-2024" на 19.02.2024 року. Скриншот: Eurovision World

Анджеліна Мангo — La noia

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Сільвестр Белт — Luktelk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина обрала представника на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що дві співачки набрали однакову кількість балів на молдовському відборі "Євробачення".

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
голосування
Євробачення-2024

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