Фанаты Евровидения со всего мира проголосовали за фаворитов — какое место у Украины

Макет сцены песенного конкурса "Евровидение-2024". Фото: Instagram/eurovision

Все больше стран объявляют не только представителей на конкурс "Евровидение-2024", но и презентуют песни. В то же время еврофаны со всего мира выбирают лучшие треки в приложении My Eurovision Scoreboard. Согласно этому опросу стал известен фаворит.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале "Єврофани. Новини Євробачення".

Голосование фанатов конкурса "Евровидение"

Согласно опросу, первое место занимает победительница фестиваля в Сан-Ремо, итальянская певица Анджелина Манго. Ее песня La noia набрала более 95 тысяч баллов. Представительницы Украины, Jerry Heil с Alyona Alyona отстают всего на 6 тысяч пунктов и уверенно держат вторую строчку.

Текущая бронза, по состоянию на 19 февраля 2024 года, у литовского певца Сильвестра Белта. Его композиция Luktelk имеет в своем активе около 80 тысяч баллов.

Скриншот: Telegram/uamusicblog

Что касается прогнозов букмекеров, то здесь ситуация несколько иная. Лидерами остаются украинки, у итальянки второе место, а представитель Литвы лишь на девятом месте. Тройку у букмекеров замыкает представительница Израиля, Эден Голан, которая пока не презентовала свою композицию.

Прогнозы букмекеров о победителе конкурса "Евровидение-2024" на 19.02.2024 года. Скриншот: Eurovision World

Анджелина Манго — La noia

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Сильвестр Белт — Luktelk

Напомним, ранее мы писали, что Германия выбрала представителя на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе "Евровидения".