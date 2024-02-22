Израиль могут дисквалифицировать с Евровидения за нарушение правил конкурса

Представительница Израиля на "Евровидении-2024", певица Эден Голан. Фото: Instagram/eurovision__israel

Участие израильской певицы Эден Голан в песенном конкурсе "Евровидение-2024" остается под вопросом. Европейский вещательный союз не удовлетворен композицией из-за политической конъюнктуры. В то же время в сети появился фрагмент текста песни.

Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Израиль могут дисквалифицировать с "Евровидения-2024"

Композиция получила название October Rain ("Октябрьский дождь"). Это прямая отсылка к октябрю 2023 года, когда ХАМАС совершил террористический акт и Израиле, что привело к началу войны в регионе, которая продолжается до сих пор.

"Жизнь не игра для трусов, кто сказал вам, ребята, не плачьте. Пока время идет, нет воздуха для дыхания. Нет места, нет меня с каждым днем. Все они были хорошими детьми, каждый из них", — текст финального фрагмента песни.

Конец баллады исполняется относительно тихим голосом по сравнению с остальным текстом, что становится кульминацией мощного трека. Лирика композиции привела к спору между израильским вещателем Kan и Европейским вещательным союзом. По правилам конкурса, к нему не допускаются песни, в частности с политическим контекстом.

Если песню дисквалифицируют, то израильский вещатель планирует отказаться от участия в конкурсе. Kan не собирается идти на компромисс с организаторами и изменять ни композицию, ни ее текст.

Относительно представительницы страны на конкурсе, которая большую часть жизни прожила в РФ, она до сих пор не открывает страницу в Instagram и не комментирует ситуацию.

Скриншот: Instagram/golaneden

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения" из Финляндии будут спасать животных в Украине. Также мы рассказывали, что две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе на "Евровидение-2024".