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Израиль могут дисквалифицировать с Евровидения за нарушение правил конкурса

22 февраля 2024 21:07
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Стас Кожушко
Редактор
Израиль могут дисквалифицировать с Евровидения за нарушение правил конкурса
Представительница Израиля на "Евровидении-2024", певица Эден Голан. Фото: Instagram/eurovision__israel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участие израильской певицы Эден Голан в песенном конкурсе "Евровидение-2024" остается под вопросом. Европейский вещательный союз не удовлетворен композицией из-за политической конъюнктуры. В то же время в сети появился фрагмент текста песни.

Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Израиль могут дисквалифицировать с "Евровидения-2024"

Композиция получила название October Rain ("Октябрьский дождь"). Это прямая отсылка к октябрю 2023 года, когда ХАМАС совершил террористический акт и Израиле, что привело к началу войны в регионе, которая продолжается до сих пор.

"Жизнь не игра для трусов, кто сказал вам, ребята, не плачьте. Пока время идет, нет воздуха для дыхания. Нет места, нет меня с каждым днем. Все они были хорошими детьми, каждый из них", — текст финального фрагмента песни.

Конец баллады исполняется относительно тихим голосом по сравнению с остальным текстом, что становится кульминацией мощного трека. Лирика композиции привела к спору между израильским вещателем Kan и Европейским вещательным союзом. По правилам конкурса, к нему не допускаются песни, в частности с политическим контекстом.

Если песню дисквалифицируют, то израильский вещатель планирует отказаться от участия в конкурсе. Kan не собирается идти на компромисс с организаторами и изменять ни композицию, ни ее текст.

Относительно представительницы страны на конкурсе, которая большую часть жизни прожила в РФ, она до сих пор не открывает страницу в Instagram и не комментирует ситуацию.

Израиль могут дисквалифицировать с Евровидения за нарушение правил конкурса - фото 1
Скриншот: Instagram/golaneden

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения" из Финляндии будут спасать животных в Украине. Также мы рассказывали, что две певицы набрали одинаковое количество баллов на молдавском отборе на "Евровидение-2024".

Евровидение
Израиль
музыка
Дисквалификация
Евровидение-2024

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