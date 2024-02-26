Букмекеры назвали нового конкурента Украины на конкурсе Евровидение

Певец Baby Lasagna. Фото: Instagram/eurovision

Хорватия выбрала своего представителя на песенный конкурс "Евровидение-2024". После оглашения имени победителя шансы на первое место этой страны, согласно обновленному рейтингу букмекеров, существенно выросли.

Об этом сообщает издание Eurovision World.

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В мае в шведском городе Мальме под хорватским флагом на сцену выйдет певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич). Он одержал победу на местном отборе Dora с композицией Rim Tim Tagi Dim. После оглашения результатов композиция стала одним из фаворитов не только у еврофанов.

Букмекеры обновили свой рейтинг. Хорват занял второе место и приблизился к Alyona Alyona и Jerry Heil. У Baby Lasagna 11% на победу, у украинок 17%. В тройке остается итальянская певица Анджелина Манго, победившая на фестивале Санремо с треком La noia.

В пятерку также входят Исландия и Бельгия. Из лидеров лишь скандинавская страна пока не объявила своего представителя и композицию.

Прогнозы букмекеров на 26 февраля 2024г. Скриншот: Eurovision World

Отметим, что кроме зрителей и местного жюри, победителя хорватского отбора на "Евровидении-2024" выбирало и международные знаменитости. Представители четырех стран, а именно Германии, Исландии, Италии и Украины, объявили свои баллы. От нас, в частности, в жюри была певица Светлана Тарабарова. От Украины Baby Lasagna получил 10 баллов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на "Евровидении-2024". Также мы писали, что победители Евровидения-2006, финская группа Lordi призвали помогать украинским животным.