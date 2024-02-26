Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Букмекеры назвали нового конкурента Украины на конкурсе Евровидение arrow

Букмекеры назвали нового конкурента Украины на конкурсе Евровидение

26 февраля 2024 20:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Букмекеры назвали нового конкурента Украины на конкурсе Евровидение
Певец Baby Lasagna. Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Хорватия выбрала своего представителя на песенный конкурс "Евровидение-2024". После оглашения имени победителя шансы на первое место этой страны, согласно обновленному рейтингу букмекеров, существенно выросли.

Об этом сообщает издание Eurovision World.

Новый конкурент Украины на Евровидении-2024

В мае в шведском городе Мальме под хорватским флагом на сцену выйдет певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич). Он одержал победу на местном отборе Dora с композицией Rim Tim Tagi Dim. После оглашения результатов композиция стала одним из фаворитов не только у еврофанов.

Букмекеры обновили свой рейтинг. Хорват занял второе место и приблизился к Alyona Alyona и Jerry Heil. У Baby Lasagna 11% на победу, у украинок 17%. В тройке остается итальянская певица Анджелина Манго, победившая на фестивале Санремо с треком La noia.

В пятерку также входят Исландия и Бельгия. Из лидеров лишь скандинавская страна пока не объявила своего представителя и композицию.

Букмекеры назвали нового конкурента Украины на конкурсе Евровидение - фото 1
Прогнозы букмекеров на 26 февраля 2024г. Скриншот: Eurovision World

Отметим, что кроме зрителей и местного жюри, победителя хорватского отбора на "Евровидении-2024" выбирало и международные знаменитости. Представители четырех стран, а именно Германии, Исландии, Италии и Украины, объявили свои баллы. От нас, в частности, в жюри была певица Светлана Тарабарова. От Украины Baby Lasagna получил 10 баллов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал скандал о возможной дисквалификации страны на "Евровидении-2024". Также мы писали, что победители Евровидения-2006, финская группа Lordi призвали помогать украинским животным.

Евровидение
музыка
букмекеры
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме