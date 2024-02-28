Дизайнеру Залевському зібрали гроші на необхідну операцію

Дизайнер Олексій Залевський. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

Український дизайнер Олексій Залевський повідомив, що необхідна сума на його лікування зібрана. Знаменитість подякував всім не байдужим українцям за допомогу.

Про це стало відомо з соцмереж Залевського.

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Олексій Залевський нещодавно дав відверте інтерв'ю, де стало відомо, що півроку тому лікарі виявили у нього некроз кісток і йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. Якщо не поквапитися, він може залишитися прикутим до ліжка на все життя.

Дизайнер Олексій Залевський. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

"Дорогі співвітчизники! Я дуже вдячний за вашу підтримку та донати. Ви зібрали необхідну суму. Навіть трохи більше. Залишки суми я перерахую тим, кому потрібна наша допомога. Продовжуйте підтримувати інших — у цьому наша сила. Дякую і намагатимуся ще щось створити", — прокоментував Олексій.

Українські зірки одразу почали допомагати у зборах. Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва та багато інших закликали фанатів не залишатися осторонь проблеми. Сума, яку озвучили лікарі, складала 14 тисяч євро. У Залевського цих грошей не було, він не хотів просити їх у своїх знайомих.

Нагадаємо, Олексій Залевський поділився подробицями свого інтимного життя.

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