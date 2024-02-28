Дизайнеру Залевському зібрали гроші на необхідну операцію
Український дизайнер Олексій Залевський повідомив, що необхідна сума на його лікування зібрана. Знаменитість подякував всім не байдужим українцям за допомогу.
Про це стало відомо з соцмереж Залевського.
Дизайнер зможе зробити важливу операцію
Олексій Залевський нещодавно дав відверте інтерв'ю, де стало відомо, що півроку тому лікарі виявили у нього некроз кісток і йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. Якщо не поквапитися, він може залишитися прикутим до ліжка на все життя.
"Дорогі співвітчизники! Я дуже вдячний за вашу підтримку та донати. Ви зібрали необхідну суму. Навіть трохи більше. Залишки суми я перерахую тим, кому потрібна наша допомога. Продовжуйте підтримувати інших — у цьому наша сила. Дякую і намагатимуся ще щось створити", — прокоментував Олексій.
Українські зірки одразу почали допомагати у зборах. Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва та багато інших закликали фанатів не залишатися осторонь проблеми. Сума, яку озвучили лікарі, складала 14 тисяч євро. У Залевського цих грошей не було, він не хотів просити їх у своїх знайомих.
Нагадаємо, Олексій Залевський поділився подробицями свого інтимного життя.
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