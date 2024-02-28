Дизайнеру Залевскому собрали деньги на необходимую операцию

Дизайнер Алексей Залевский. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

Украинский дизайнер Алексей Залевский сообщил, что необходимая сумма на его лечение собрана. Знаменитость поблагодарил всех небезразличных украинцев за помощь.

Об этом стало известно из соцсетей Залевского.

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Алексей Залевский недавно дал откровенное интервью, где стало известно, что полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей и ему срочно нужно сделать две операции на бедрах. Если не поторопиться, он может остаться прикованным к постели на всю жизнь.

Дизайнер Алексей Залевский. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

"Дорогие соотечественники! Я очень благодарен за вашу поддержку и донаты. Вы собрали необходимую сумму. Даже немного больше. Остатки суммы я перечислю тем, кому нужна наша помощь. Продолжайте поддерживать других — в этом наша сила. Спасибо и постараюсь еще что-то создать", — прокомментировал Алексей.

Украинские звезды сразу стали помогать в донатах. Наталья Могилевская, Даша Астафьева и многие другие призвали фанатов не оставаться в стороне от проблемы. Сумма, озвученная врачами, составляла 14 тысяч евро. У Залевского этих денег не было, он не хотел просить их у своих знакомых.

Напомним, Алексей Залевский поделился подробностями своей интимной жизни.

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