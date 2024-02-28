Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Дизайнеру Залевскому собрали деньги на необходимую операцию arrow

Дизайнеру Залевскому собрали деньги на необходимую операцию

28 февраля 2024 13:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дизайнеру Залевскому собрали деньги на необходимую операцию
Дизайнер Алексей Залевский. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинский дизайнер Алексей Залевский сообщил, что необходимая сумма на его лечение собрана. Знаменитость поблагодарил всех небезразличных украинцев за помощь.

Об этом стало известно из соцсетей Залевского.

Читайте также:

Дизайнер сможет сделать важную операцию

Алексей Залевский недавно дал откровенное интервью, где стало известно, что полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей и ему срочно нужно сделать две операции на бедрах. Если не поторопиться, он может остаться прикованным к постели на всю жизнь.

 

Дизайнер Алексей Залевский. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy
Дизайнер Алексей Залевский. Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

"Дорогие соотечественники! Я очень благодарен за вашу поддержку и донаты. Вы собрали необходимую сумму. Даже немного больше. Остатки суммы я перечислю тем, кому нужна наша помощь. Продолжайте поддерживать других — в этом наша сила. Спасибо и постараюсь еще что-то создать", — прокомментировал Алексей.

Украинские звезды сразу стали помогать в донатах. Наталья Могилевская, Даша Астафьева и многие другие призвали фанатов не оставаться в стороне от проблемы. Сумма, озвученная врачами, составляла 14 тысяч евро. У Залевского этих денег не было, он не хотел просить их у своих знакомых.

Напомним, Алексей Залевский поделился подробностями своей интимной жизни.

Ранее FROLOV поразил необычной коллекцией.

операция
украинские звезды
звезды
донат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей