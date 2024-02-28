Дизайнеру Залевскому собрали деньги на необходимую операцию
Украинский дизайнер Алексей Залевский сообщил, что необходимая сумма на его лечение собрана. Знаменитость поблагодарил всех небезразличных украинцев за помощь.
Об этом стало известно из соцсетей Залевского.
Дизайнер сможет сделать важную операцию
Алексей Залевский недавно дал откровенное интервью, где стало известно, что полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей и ему срочно нужно сделать две операции на бедрах. Если не поторопиться, он может остаться прикованным к постели на всю жизнь.
"Дорогие соотечественники! Я очень благодарен за вашу поддержку и донаты. Вы собрали необходимую сумму. Даже немного больше. Остатки суммы я перечислю тем, кому нужна наша помощь. Продолжайте поддерживать других — в этом наша сила. Спасибо и постараюсь еще что-то создать", — прокомментировал Алексей.
Украинские звезды сразу стали помогать в донатах. Наталья Могилевская, Даша Астафьева и многие другие призвали фанатов не оставаться в стороне от проблемы. Сумма, озвученная врачами, составляла 14 тысяч евро. У Залевского этих денег не было, он не хотел просить их у своих знакомых.
Напомним, Алексей Залевский поделился подробностями своей интимной жизни.
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