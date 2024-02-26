Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі"
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон ефектно з’явилась на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards), яка пройшла напередодні. Після цього в мережі активно почали обговорювати можливе весілля 55-річної зірки серіалу "Друзі".
Про це повідомляє видання Hello.
Чутки про заручини Дженніфер Еністон
На урочисту церемонію акторка завітала з каблучкою на безіменному пальці. Шанувальники Дженніфер та блогери почали обговорювати в мережі можливе весілля знаменитості. Ба більше — знайшли їй нареченого.
За версію користувачів соцмереж Еністон може вийти заміж за свого друга, колегу Девід Швіммера, який зіграв роль Росса у всесвітньовідомому серіалі. На зйомках першого сезону "Друзів" вони були закохані один в одного, але не перейшли на наступний рівень. Бо весь час хтось із них був у стосунках.
Тепер за інформацією таблоїдів, актори обидва вільні і дуже зблизилися після смерті Меттью Перрі. Також нещодавно вони працювали над відео для Супербоула. Еністон була двічі в шлюбі: з акторами Бредом Піттом та Джастіном Теру. Швіммер також розлучений. Офіційно подібні чутки менеджмент ані Дженніфер, ані Девіда не коментували.
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