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Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі"

26 лютого 2024 21:26
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Стас Кожушко
Редактор
Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі"
Американська акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон ефектно з’явилась на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards), яка пройшла напередодні. Після цього в мережі активно почали обговорювати можливе весілля 55-річної зірки серіалу "Друзі". 

Про це повідомляє видання Hello.

Чутки про заручини Дженніфер Еністон

На урочисту церемонію акторка завітала з каблучкою на безіменному пальці. Шанувальники Дженніфер та блогери почали обговорювати в мережі можливе весілля знаменитості.  Ба більше — знайшли їй нареченого. 

Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі" - фото 1
Акторка Дженніфер Еністон на премії Гільдії кіноакторів. Фото: Reuters

За версію користувачів соцмереж Еністон може вийти заміж за свого друга, колегу Девід Швіммера, який зіграв роль Росса у всесвітньовідомому серіалі. На зйомках першого сезону "Друзів" вони були закохані один в одного, але не перейшли на наступний рівень. Бо весь час хтось із них був у стосунках.

Тепер за інформацією таблоїдів, актори обидва вільні і дуже зблизилися після смерті Меттью Перрі. Також нещодавно вони працювали над відео для Супербоула. Еністон була двічі в шлюбі: з акторами Бредом Піттом та Джастіном Теру. Швіммер також розлучений. Офіційно подібні чутки менеджмент ані Дженніфер, ані Девіда не коментували.

Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі" - фото 2
Актори Дженніфер Еністон та Девід Швіммер. Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що акторка Флоренс П’ю прийшла на нью-йоркську прем’єру фільму "Дюна: Частина друга" у сміливому вбранні. Також ми розповідали, що зірка фільму "Капітан Марвел" помер через рідкісне захворювання.

Дженіфер Еністон
серіал Друзі
Голлівуд
закордонні зірки
чутки

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