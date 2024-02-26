Зірка Дюни після конфузу знову приміряла сміливе вбрання

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

Акторка Флоренс П’ю прийшла на нью-йоркську прем’єру фільму "Дюна: Частина друга" у сміливому вбранні. Спокуслива сукня ризикувала знову спричини конфуз на червоній доріжці, як це сталося минулого тижня під час вечірки.

Про це пише Daily Mail.

Зірка "Оппенгеймера" вразила відвертим виходом на презентації Дюни

28-річна актриса Флоренс П'ю, яка також відома роллю у "Оппенгеймері", приєдналася до інших своїх колег на спеціальному показі, який відбувся в Лінкольн-центрі. Очікуване продовження фрашизи, в якому також зіграють Тімоті Шаламе, Зендея та Остін Батлер, вийде в кінотеатрах наступного місяця, 1 березня.

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

Актори Флоренс П'ю, Крістофер Вокен, Леа Сейду. Фото: Reuters

На прем'єрі П’ю вразила виходом у сірій сукні з плісированою тканиною, яка ледь трималася у районі декольте. Вона взула сріблясті туфлі на платформі в тон її образу.

Під час інтерв’ю Elle П’ю розповіла про свій особистий стиль: "Я думаю, що мені завжди було цікаво носити сміливий одяг. Коли я був підлітком, я купувала найепатажніші речі. Я завжди любила колір. Я завжди хотіла бути сміливою і влаштувати певну сцену — я не думаю, що це зникло. Коли я тільки почала виходити на червоні доріжки, це було справді важко. Потрібен час, щоб відчувати себе комфортно, коли 50 чоловіків кричать, щоб я позувала. За останні кілька років я стала більш впевненою, і я думаю, що це дуже пов’язано з одягом, який я ношу. Чим більше ви можете насолоджуватися цим, тим більше людей бачать, що вам це подобається".

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

Режисером фільму "Дюна" став Дені Вільньов, в новій частині також знімалися Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем і Джош Бролін.

"Дюна 2" розповідає про персонажа Шаламе, Пола Атрейдеса, який "об’єднується з Чані (Зендая) і Фріменами, прагнучи помститися змовникам, які знищили його сім’ю". Прем’єра "Дюни: Частина 1" відбулася в 2021 році та отримала визнання критиків, а також зібрала близько 434,8 мільйонів доларів у прокаті.

Фільм адаптований за однойменним романом Френка Герберта 1965 року. Раніше книга була екранізована в 1984 році режисером Девідом Лінчем.

Нагадаємо, Зендея вбралася у сміливе вбрання на червону доріжку.

Раніше Зендея та інші зірки "Дюни" стали героями мемів.