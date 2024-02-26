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Звезда Дюны после конфуза снова примерила смелый наряд

26 февраля 2024 12:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда Дюны после конфуза снова примерила смелый наряд
Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Флоренс Пью пришла на нью-йоркскую премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" в смелом наряде. Соблазнительное платье рисковало снова стать причиной кофуза на красной дорожке, как это произошло на прошлой неделе во время вечеринки.

Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Оппенгеймера" поразила откровенным выходом на презентации Дюны

28-летняя актриса Флоренс Пью, которая также известна ролью в "Оппенгеймере", присоединилась к другим своим коллегам на специальном показе, состоявшемся в Линкольн-центре. Ожидаемое продолжение фрашизы, в котором также сыграют Тимоти Шаламе, Зендея и Остин Батлер, выйдет в кинотеатрах в следующем месяце, 1 марта.

 

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters
Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

 

Актеры Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду. Фото: Reuters
Актеры Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду. Фото: Reuters

На премьере Пью поразила выходом в сером платье из плиссированной ткани, которая едва держалась в районе декольте. Она надела серебристые туфли на платформе в тон ее образа.

Во время интервью Elle Пью рассказала о своем личном стиле: "Я думаю, что мне всегда было интересно носить смелую одежду. Когда я была подростком, я покупала самые эпатажные вещи. Я всегда любила цвет. Я всегда хотела быть смелой и устраивать определенную сцену — я не думаю, что это исчезло. Когда я только начала выходить на красные дорожки, это было действительно тяжело. Нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно, когда 50 мужчин кричат, чтобы я позировала. За последние несколько лет я стала увереннее, и я думаю, что это очень связано с одеждой, которую я ношу. Чем больше вы можете наслаждаться этим, тем больше людей видят, что вам это нравится".

 

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters
Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

Режиссером фильма "Дюна" стал Дэнни Вильнев, в новой части также снялись Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Джош Бролин.

"Дюна 2" рассказывает о персонаже Шаламе, Поле Атрейдесе, который "объединяется с Чани (Зендея) и Фрименами, стремясь отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью". Премьера "Дюны: Часть 1" состоялась в 2021 году и получила признание критиков, а также собрала около 434,8 миллиона долларов в прокате.

Фильм адаптирован по одноименному роману Фрэнка Герберта в 1965 году. Ранее книга была экранизирована в 1984 году режиссером Дэвидом Линчем.

Напомним, Зендея оделась в смелый наряд на красную дорожку.

Ранее Зендея и другие звезды "Дюны" стали героями мемов.

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