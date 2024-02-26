Зендея приголомшила своєю найвідвертішою сукнею на прем'єрі другої частини Дюни

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея приголомшила черговим виходом під час прем’єри фільму "Дюна: Частина друга" в Нью-Йорку. 27-річна зірка "Ейфорії" привернула увагу у приголомшливій білій сукні з унікальним вирізом з прозорими вставками.

Про це пише Daily Mail.

Зендея вийшла без білизни на червону доріжку

Актриса, яка нещодавно зізналася, що їй було "дивно" цілувати свого партнера за фільмом Тімоті Шаламе, відмовилася від спіднього, коли позувала перед фотографами. До неї приєдналися на прем'єрі також актори Тімоті Шаламе, Флоренс П’ю, Аня Тейлор-Джой, Софія Карсон і Остін Батлер та інші.

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея та актор Остін Батлер. Фото: Reuters

Шаламе у картині зіграє роль Пола Атрідеса, спадкоємця знищеного дому Атрідесів. У першому фільмі Зендая ненадовго з'явилася в ролі Чані, члена племені Фременів, що мешкає в пустелі. Її персонаж відіграє вирішальну роль у навчанні Пола, як вижити в суворих умовах Аракіса. Разом вони працюють над тим, щоб очолити її народ у повстанні проти галактичних сил, які прагнуть колонізувати їхню планету.

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

Спочатку "Дюна: Друга частина" мала вийти 20 жовтня 2023 року, а потім була перенесена на 17 листопада, а потім на 15 березня 2024 року через страйк акторів SAG-AFTRA. Після численних затримок фільм має вийти в кінотеатри 1 березня 2024 року.

Науково-фантастичний сиквел, режисером якого є Дені Вільньов, знімається спільно з Legendary Entertainment і Warner Bros. Film Group. "Дюна: Частина перша" та "Друга частина" засновані на однойменному романі Френка Герберта, який вперше був опублікований у 1965 році.

Офіційний синопсис для Dune: Part 2 розповідає: "Пол стоїть перед вибором між коханням свого життя та долею відомого всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він".

Девід Лінч став режисером екранізації "Дюни", яка була піддана критикам після виходу в 1984 році. Вільньов прив’язався до нових версій проєкту в 2016 році, і Dune: Part One зрештою вийшла в 2021 році.

"Дюна: Частина перша" отримала шість із десяти нагород "Оскар", на які вона була номінована, включаючи найкращу операторську роботу, найкращу оригінальну музику та найкращий звук.

Продовження повнометражного фільму було формально дозволено лише після виходу першого фільму, хоча його було запущено у виробництво лише через кілька днів після виходу "Дюни: Частина перша". Зйомки фільму пройшли з липня по грудень минулого року в таких місцях, як Будапешт і Абу-Дабі. Вільньов також висловив бажання зняти третій фільм, який буде заснований на романі Герберта "Дюна Месія" 1969 року.

Нагадаємо, акторка "Дюни" оконфузилася на прем'єрі стрічки.

Раніше Зендея вперше вийшла з коханим на тлі чуток про розставання.