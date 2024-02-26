Зендея ошеломила своим самым откровенным платьем на премьере второй части Дюны

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея ошеломила очередным выходом во время премьеры фильма "Дюна: Часть вторая" в Нью-Йорке. 27-летняя звезда "Эйфории" привлекла внимание в потрясающем белом платье с уникальным вырезом с прозрачными вставками.

Об этом пишет Daily Mail.

Зендея вышла без белья на красную дорожку

Актриса, недавно признавшаяся, что ей было "странно" целовать своего партнера по фильму Тимоти Шаламе, отказалась от нижнего белья, когда позировала перед фотографами. К ней присоединились на премьере также актеры Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой, София Карсон и Остин Батлер и другие.

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея и актер Остин Батлер. Фото: Reuters

Шаламе в картине сыграет роль Пола Атридеса, наследника уничтоженного дома Атридесов. В первом фильме Зендая ненадолго появилась в роли Чани, члена племени Фременов, обитающего в пустыне. Ее персонаж играет решающую роль в обучении Пола, как выжить в суровых условиях Аракиса. Вместе они работают над тем, чтобы возглавить ее народ в восстании против галактических сил, стремящихся колонизировать их планету.

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

Сначала "Дюна: Вторая часть" должна была выйти 20 октября 2023 года, а затем была перенесена на 17 ноября, а затем на 15 марта 2024 из-за забастовки актеров SAG-AFTRA. После многочисленных задержек фильм должен выйти в кинотеатры 1 марта 2024 года.

Научно-фантастический сиквел, режиссером которого является Дени Вильнев, снимается совместно с Legendary Entertainment и Warner Bros. Film Group. "Дюна: Часть первая" и "Вторая часть" основаны на одноименном романе Фрэнка Герберта, впервые опубликованном в 1965 году.

Официальный синопсис для Dune: Part 2 рассказывает: "Пол стоит перед выбором между любовью своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он".

Дэвид Линч стал режиссером экранизации "Дюны", подвергнутой критикам после выхода в 1984 году. Вильнев привязался к новым версиям проекта в 2016 году, и Dune: Part One в конце концов вышла в 2021 году.

"Дюна: Часть первая" получила шесть из десяти наград "Оскар", на которые она была номинирована, включая лучшую операторскую работу, лучшую оригинальную музыку и лучший звук.

Продолжение полнометражного фильма было формально разрешено только после выхода первого фильма, хотя он был запущен в производство только через несколько дней после выхода "Дюны: Часть первая". Съемки фильма проходили с июля по декабрь прошлого года в таких городах как Будапешт и Абу-Даби. Вильнев также выразил желание снять третий фильм, основанный на романе Герберта "Дюна Мессия" 1969 года.

Напомним, актриса "Дюны" оконфузилась на премьере фильма.

Ранее Зендея впервые вышла с любимым на фоне слухов о расставании.