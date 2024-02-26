Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья"

Американская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Голливудская актриса Дженнифер Энистон эффектно появилась на прошедшей накануне церемонии награждения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). После этого в сети активно начали обсуждать возможную свадьбу 55-летней звезды сериала "Друзья".

Об этом сообщает издание Hello.

Слухи о помолвке Дженнифер Энистон

На торжественную церемонию актриса пришла с кольцом на безымянном пальце. Поклонники Дженнифер и блогеры начали обсуждать в сети возможную свадьбу знаменитости. Более того, нашли ей жениха.

Актриса Дженнифер Энистон на премии Гильдии киноактеров. Фото: Reuters

По версии пользователей соцсетей Энистон может выйти замуж за своего друга, коллегу Дэвида Швиммера, сыгравшего роль Росса во всемирно-известном сериале. На съемках первого сезона "Друзей" они были влюблены друг в друга, но не перешли на следующий уровень. Так как все время кто-то из них был в отношениях.

Теперь по информации таблоидов, актеры оба свободны и очень сблизились после смерти Мэттью Перри. Также недавно они работали над видео для Супербоула. Энистон была дважды в браке: с актерами Брэдом Питтом и Джастином Теру. Швиммер также разведен. Официально подобные слухи менеджмент ни Дженнифер, ни Дэвид не комментировали.

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер. Фото: Pinterest

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