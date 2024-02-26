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Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья"

26 февраля 2024 21:26
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Стас Кожушко
Редактор
Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья"
Американская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Дженнифер Энистон эффектно появилась на прошедшей накануне церемонии награждения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). После этого в сети активно начали обсуждать возможную свадьбу 55-летней звезды сериала "Друзья".

Об этом сообщает издание Hello.

Слухи о помолвке Дженнифер Энистон

На торжественную церемонию актриса пришла с кольцом на безымянном пальце. Поклонники Дженнифер и блогеры начали обсуждать в сети возможную свадьбу знаменитости. Более того, нашли ей жениха.

Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья" - фото 1
Актриса Дженнифер Энистон на премии Гильдии киноактеров. Фото: Reuters

По версии пользователей соцсетей Энистон может выйти замуж за своего друга, коллегу Дэвида Швиммера, сыгравшего роль Росса во всемирно-известном сериале. На съемках первого сезона "Друзей" они были влюблены друг в друга, но не перешли на следующий уровень. Так как все время кто-то из них был в отношениях.

Теперь по информации таблоидов, актеры оба свободны и очень сблизились после смерти Мэттью Перри. Также недавно они работали над видео для Супербоула. Энистон была дважды в браке: с актерами Брэдом Питтом и Джастином Теру. Швиммер также разведен. Официально подобные слухи менеджмент ни Дженнифер, ни Дэвид не комментировали.

Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья" - фото 2
Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер. Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы рассказывали, что актриса Флоренс Пью пришла на нью-йоркскую премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" в смелом наряде. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Капитан Марвел" умер из-за редкого заболевания.

Дженнифер Энистон
сериал Друзья
Голливуд
зарубежные звезды
слухи

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