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Головний поцілунок премії — Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами

5 лютого 2024 15:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Головний поцілунок премії — Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами
Майлі Сайрус і Макс Морандо на Grammy-2024. Фото: FRANCIS SPECKER/CBS
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Майлі Сайрус і її бойфренд Макс Морандо показали своє кохання на 66-й щорічній церемонії вручення премії Grammy. Їхній поцілунок причарував усіх навколо і фанатів з усього світу.

Про це пише People.

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31-річна співачка з 25-річним барабанщиком Максом Морандо вже три роки разом. Вони поцілувалися за своїм столиком під час церемонії нагородження Grammy-2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

Для Майлі Сайрус ця премія пройшла досить вдало. Вона отримала дві нагороди — за найкраще сольне поп-виконання та найкращий запис року. 

Зірка заспівала свій хіт Flowers, за який і отримала нагороду. Майлі обрала для цього вечора відверту і дуже блискучу сукню.

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Проте публіка найбільше запам'ятала не виступ Сайрус, ні її дві Grammy в руках, а саме її поцілунки з бойфрендом. Відомо, що перед початком стосунків пара була друзями і працювали разом над альбомом Endless Summer Vacation.

Раніше ми розповідали про головних переможців Grammy-2024.

Також Біллі Айліш обрала для премії лялькову сукню, а Тейлор Свіфт нарвалася на хейт.

премія
відносини
співачка
Майлі Сайрус
поцілунки
кохання

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