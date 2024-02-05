Головний поцілунок премії — Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами

Майлі Сайрус і Макс Морандо на Grammy-2024. Фото: FRANCIS SPECKER/CBS

Співачка Майлі Сайрус і її бойфренд Макс Морандо показали своє кохання на 66-й щорічній церемонії вручення премії Grammy. Їхній поцілунок причарував усіх навколо і фанатів з усього світу.

Про це пише People.

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31-річна співачка з 25-річним барабанщиком Максом Морандо вже три роки разом. Вони поцілувалися за своїм столиком під час церемонії нагородження Grammy-2024.

Для Майлі Сайрус ця премія пройшла досить вдало. Вона отримала дві нагороди — за найкраще сольне поп-виконання та найкращий запис року.

Зірка заспівала свій хіт Flowers, за який і отримала нагороду. Майлі обрала для цього вечора відверту і дуже блискучу сукню.

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Проте публіка найбільше запам'ятала не виступ Сайрус, ні її дві Grammy в руках, а саме її поцілунки з бойфрендом. Відомо, що перед початком стосунків пара була друзями і працювали разом над альбомом Endless Summer Vacation.

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