Головний поцілунок премії — Майлі Сайрус та її молодий бойфренд зачарували любощами
Співачка Майлі Сайрус і її бойфренд Макс Морандо показали своє кохання на 66-й щорічній церемонії вручення премії Grammy. Їхній поцілунок причарував усіх навколо і фанатів з усього світу.
Про це пише People.
Майлі Сайрус щаслива зі своїм на 6 років молодшим хлопцем
31-річна співачка з 25-річним барабанщиком Максом Морандо вже три роки разом. Вони поцілувалися за своїм столиком під час церемонії нагородження Grammy-2024.
Для Майлі Сайрус ця премія пройшла досить вдало. Вона отримала дві нагороди — за найкраще сольне поп-виконання та найкращий запис року.
Зірка заспівала свій хіт Flowers, за який і отримала нагороду. Майлі обрала для цього вечора відверту і дуже блискучу сукню.
Проте публіка найбільше запам'ятала не виступ Сайрус, ні її дві Grammy в руках, а саме її поцілунки з бойфрендом. Відомо, що перед початком стосунків пара була друзями і працювали разом над альбомом Endless Summer Vacation.
Раніше ми розповідали про головних переможців Grammy-2024.
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