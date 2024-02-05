Главный поцелуй премии — Майли Сайрус и ее молодой бойфренд очаровали любовью
Певица Майли Сайрус и ее бойфренд Макс Морандо показали свою любовь на 66-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy. Их поцелуй очаровал всех вокруг и фанатов со всего мира.
Об этом пишет People.
Майли Сайрус счастлива со своим на 6 лет младшим парнем
31-летняя певица с 25-летним барабанщиком Максом Морандо уже три года вместе. Они поцеловались за своим столиком на церемонии награждения Grammy-2024, и видео "взорвало интернет".
Для Майли Сайруса эта премия прошла довольно удачно. Она получила две награды — за лучшее сольное поп-исполнение и лучшую запись года.
Звезда спела свой хит Flowers наживо, за который и получила награды. Майли выбрала для этого вечера откровенное и очень блестящее платье.
Однако публика больше всего запомнила не выступление Сайрус, ни ее две Grammy в руках, а именно поцелуи с бойфрендом. Известно, что перед началом отношений пара была друзьями и работала вместе над альбомом Endless Summer Vacation.
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Также Билли Айлиш выбрала для премии кукольное платье, а Тейлор Свифт нарвалась на хейт.
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