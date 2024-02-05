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Главный поцелуй премии — Майли Сайрус и ее молодой бойфренд очаровали любовью

5 февраля 2024 15:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Главный поцелуй премии — Майли Сайрус и ее молодой бойфренд очаровали любовью
Майли Сайрус и Макс Морандо на Grammy-2024. Фото: FRANCIS SPECKER/CBS
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Майли Сайрус и ее бойфренд Макс Морандо показали свою любовь на 66-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy. Их поцелуй очаровал всех вокруг и фанатов со всего мира. 

Об этом пишет People.

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31-летняя певица с 25-летним барабанщиком Максом Морандо уже три года вместе. Они поцеловались за своим столиком на церемонии награждения Grammy-2024, и видео "взорвало интернет".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для Майли Сайруса эта премия прошла довольно удачно. Она получила две награды — за лучшее сольное поп-исполнение и лучшую запись года.

Звезда спела свой хит Flowers наживо, за который и получила награды. Майли выбрала для этого вечера откровенное и очень блестящее платье.

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters
Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Однако публика больше всего запомнила не выступление Сайрус, ни ее две Grammy в руках, а именно поцелуи с бойфрендом. Известно, что перед началом отношений пара была друзьями и работала вместе над альбомом Endless Summer Vacation.

Ранее мы рассказывали о главных победителях Grammy-2024.

Также Билли Айлиш выбрала для премии кукольное платье, а Тейлор Свифт нарвалась на хейт.

премия
отношения
певица
Майли Сайрус
поцелуи
любовь

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