Янгол Victoria's Secret народила від чоловіка-мільярдера четверту дитину

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr/

Модель Міранда Керр стала матір'ю вчетверте. Зірка народила бізнесмену їхню третю спільну дитину.

Про це пише Daily Mail.

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У Міранди Керр та Евана Шпігеля підростають троє дітей: трирічний Майлз, п'ятирічний Харт та 12-річний Флінн — син моделі від колишнього чоловіка, голлівудського актора Орландо Блума.

"Ми дуже раді повідомити про народження нашої маленької сонячної промінчика, П'єра Керра Шпігеля. Ми щасливі", — написала вона під фотографією букета квітів, жовтих дитячих шкарпеток та блакитної ковдри з написом "П'єр".

Торік Керр розповіла Vogue, що їй завжди хотілося бути мамою хлопчиків: "Мені просто подобається бути матір'ю, і я завжди хотіла трьох хлопчиків, тому мені дуже пощастило, що маю трьох здорових синів".

Вона також розповіла журналу, що сім'я для неї "пріоритет номер один".

Керр та Шпігель познайомилися у 2014 році. Модель привабила підприємця, якого цікавили на той час переважно комп'ютери, своїм захопленням йогою та правильним харчуванням. Вони одружені із травня 2017 року. Також Міранда зберегла добрі стосунки з екс-чоловіком Орландо Блумом, з яким розлучилася у 2013 році, зараз вона товаришує з його нинішньою коханою Кеті Перрі.

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