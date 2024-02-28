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Янгол Victoria's Secret народила від чоловіка-мільярдера четверту дитину

28 лютого 2024 08:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Янгол Victoria's Secret народила від чоловіка-мільярдера четверту дитину
Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Міранда Керр стала матір'ю вчетверте. Зірка народила бізнесмену їхню третю спільну дитину.

Про це пише Daily Mail.

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У Міранди Керр та Евана Шпігеля підростають троє дітей: трирічний Майлз, п'ятирічний Харт та 12-річний Флінн — син моделі від колишнього чоловіка, голлівудського актора Орландо Блума.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miranda Kerr (@mirandakerr)

"Ми дуже раді повідомити про народження нашої маленької сонячної промінчика, П'єра Керра Шпігеля. Ми щасливі", — написала вона під фотографією букета квітів, жовтих дитячих шкарпеток та блакитної ковдри з написом "П'єр".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miranda Kerr (@mirandakerr)

Торік Керр розповіла Vogue, що їй завжди хотілося бути мамою хлопчиків: "Мені просто подобається бути матір'ю, і я завжди хотіла трьох хлопчиків, тому мені дуже пощастило, що маю трьох здорових синів".

Вона також розповіла журналу, що сім'я для неї "пріоритет номер один".

Керр та Шпігель познайомилися у 2014 році. Модель привабила підприємця, якого цікавили на той час переважно комп'ютери, своїм захопленням йогою та правильним харчуванням. Вони одружені із травня 2017 року. Також Міранда зберегла добрі стосунки з екс-чоловіком Орландо Блумом, з яким розлучилася у 2013 році, зараз вона товаришує з його нинішньою коханою Кеті Перрі.

Нагадаємо, актор Хоакін Фенікс знову стане батьком.

Раніше стало відомо, що Джамала вагітна третьою дитиною.

Орландо Блум
модель
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