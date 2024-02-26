Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Супермодель Алла Костромічова зізналася, що думає про повернення до Києва arrow

Супермодель Алла Костромічова зізналася, що думає про повернення до Києва

26 лютого 2024 11:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Алла Костромічова зізналася, що думає про повернення до Києва
Модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Алла Костромічова перебуває в Пуерто-Ріко разом із дітьми та чоловіком. Зірка зізналася, що не планує найближчим часом повертатися до Києва.

Про це модель розповіла у своєму Instagram.

Алла Костромічова зізнался, що сумує за батьківщиною

Алла поспілкувалася з підписниками на особисті теми. Серед питань було, чи планує зірка повернутися до України.

 

Модель Алла Кострамічова. Фото: instagram.com/alla/
Модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla/

"Дуже багато таких запитань. Любі мої, я з 2009 року жила у Нью-Йорку і приїжджала до Києва лише на знімання проєктів. У 2020 році під час ковіду, ми з чоловіком переїхали в Пуерто-Ріко, де народилася донька Аврора. Я все ще годую груддю. Я дуже сумую, але об'єктивно наразі це неможливо", — відповіла фоловерам Костромічова.

Зірка подіуму вже багато років будує кар'єру за кордоном. Вона була ведучою в проєкті "Топмодель по-українські", також свого часу відкривала покази таких марок, як YSL і Alexander McQueen, співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy, Nina Ricc" та іншими. У 2013 році відкрила власне модельне агентство. У 2018 році створила модельний табір для підлітків.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у відвертій фотосесії.

Раніше Клаудія Шиффер знялась для німецького глянцю. 

Київ
модель
українські зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі