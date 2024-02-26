Супермодель Алла Костромічова зізналася, що думає про повернення до Києва

Модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla/

Модель Алла Костромічова перебуває в Пуерто-Ріко разом із дітьми та чоловіком. Зірка зізналася, що не планує найближчим часом повертатися до Києва.

Про це модель розповіла у своєму Instagram.

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Алла поспілкувалася з підписниками на особисті теми. Серед питань було, чи планує зірка повернутися до України.

Модель Алла Костромічова. Фото: instagram.com/alla/

"Дуже багато таких запитань. Любі мої, я з 2009 року жила у Нью-Йорку і приїжджала до Києва лише на знімання проєктів. У 2020 році під час ковіду, ми з чоловіком переїхали в Пуерто-Ріко, де народилася донька Аврора. Я все ще годую груддю. Я дуже сумую, але об'єктивно наразі це неможливо", — відповіла фоловерам Костромічова.

Зірка подіуму вже багато років будує кар'єру за кордоном. Вона була ведучою в проєкті "Топмодель по-українські", також свого часу відкривала покази таких марок, як YSL і Alexander McQueen, співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy, Nina Ricc" та іншими. У 2013 році відкрила власне модельне агентство. У 2018 році створила модельний табір для підлітків.

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