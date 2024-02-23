Наречена Ді Капріо влаштувала сміливу фотосесію у панчохах та відвертій білизні

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вітторія Черетті знялась у відвертій фотосесії для березневого номера журналу ELLE. 25-річна модель, яка зустрічається з 49-річним актором Леонардо Ді Капріо, у своєму інтерв’ю розповіла про деякі секрети індустрії моди, наприклад про свій досвід спілкування з такими світилами, як Карл Лагерфельд і Донателла Версаче.

Про це пише ELLE.

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Вітторія снялась для кампаній Chanel, Prada, Dolce & Gabbana та Moschino та інших. Красуня зізналася, що сумує за модельєром Карлом Лагерфельдом, який помер у 2019 році у віці 85 років.

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

"Немає нікого, за ким я буду сумувати більше, ніж за Карлом в індустрії моди. Він був такою сильною особистістю, такою привітною людиною. Я пам’ятаю, як він з’явився в студії о 16:00. тому що він завжди не поспішав, але ми були такі щасливі просто сидіти там і чекати на нього. Він дуже дбав про свої особисті стосунки з моделями. На другому місці стояла робота. Ви спочатку будуєте стосунки, а потім можете робити дивовижні фотографії", — пригадує Черетті.

Вітторія дружить з Донателлою Версаче, з якою вона регулярно "пліткує".

"О, Донателла, вона весела. Я люблю її. Ми просто сидимо, сміємося, ділимося, п’ємо і пліткуємо, дивимося на людей і нам це подобається", — говорить зірка.

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модельна кар'єра Вітторії почалася в 14 років, коли вона жартома взяла участь у конкурсі Elite Model Look.

"Я навіть не знала, що таке модельний бізнес. Я не мала поняття. Це не те, чим я була зачарована чи зацікавлена. Це не була моя мрія", — сказала модель.

Згадуючи конкурс, вона додала: "Там були всі ці високі, чудові дівчата, і я з мамою стояли в черзі. Ми думали: "Можливо, нам варто просто піти, тому що це ніколи не спрацює". Тоді мій агент підійшов до нас, щоб переконатися, що ми не підемо. Дуже серйозно, і це смішно, тому що з того часу це була пригода, і дивовижна пригода. Я не можу повірити, що сприйняла це як жарт, але я думаю, що це також зробило це таким особливим, що я ніколи не сприймала це серйозно".

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Модель Вікторія Черетті. Фото: ELLE

Вітторія, як і її знаменитий бойфренд, цінує свою конфіденційність і не повідомляють своїм підписникам новини про своє особисте життя.

"Іноді в готелях кажуть: "Ви можете зупинитися тут безкоштовно, але тоді вам доведеться зробити допис". А я кажу: "Знаєш що? Я заплачу". Я відчуваю себе безпечніше. Я не хочу, щоб люди знали, куди я йду. Я дуже ціную цю конфіденційність", — сказала дівчина.

Вітторія поділяє пристрасть Лео до навколишнього середовища. Вона сказала, що вони "садять багато дерев". Лео та Вітторія вперше були помічені разом у серпні за морозивом, і їхній роман набирає обертів. Джерела стверджували, що він шаленів від Вітторії. Інсайдери стверджують, що Лео зараз зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіми якостями, які він шукає в партнерці".

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