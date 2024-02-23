Невеста Ди Каприо устроила смелую фотосессию в чулках и откровенном белье.

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти снялась в откровенной фотосессии для мартовского номера журнала ELLE. 25-летняя модель, встречающаяся с 49-летним актером Леонардо Ди Каприо, в своем интервью рассказала о некоторых секретах индустрии моды, например о своем опыте общения с такими светилами, как Карл Лагерфельд и Донателла Версаче.

Об этом пишет ELLE.

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Виттория ранее снялась для компаний Chanel, Prada, Dolce & Gabbana и Moschino и других. Красавица призналась, что скучает по модельеру Карлу Лагерфельду, умершему в 2019 году в возрасте 85 лет.

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

"Нет никого, по кому я буду скучать больше, чем по Карлу в индустрии моды. Он был такой сильной личностью, таким приветливым человеком. Я помню, как он появился в студии в 16:00 потому что всегда не спешил, но мы были так счастливы просто сидеть там и ждать его. Он очень заботился о своих личных отношениях с моделями. На втором месте стояла работа. Вы сначала строите отношения, а потом можете делать удивительные фотографии", — вспоминает Черетти.

Виттория дружит с Донателлой Версаче, с которой она регулярно "сплетничает".

"О, Донателла, она веселая. Я люблю ее. Мы просто сидим, смеемся, делимся, пьем и сплетничаем, смотрим на людей и нам это нравится", — говорит звезда.

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виттория Черетти. Фото: ELLE

Модельная карьера Виттории началась в 14 лет, когда она в шутку приняла участие в конкурсе Elite Model Look.

"Я даже не знала, что такое модельный бизнес. У меня не было понятия. Это не то, чем я была очарована или заинтересована. Это не была моя мечта", — сказала модель.

Вспоминая конкурс, она добавила: "Там были все эти высокие, прекрасные девушки, и я с мамой стояли в очереди. Мы думали: "Возможно, нам стоит просто уйти, потому что это никогда не сработает". Тогда мой агент подошел к нам, чтобы убедиться, что мы не уйдем. Очень серьезно, и это смешно, потому что с тех пор это было приключение, и удивительное приключение. Я не могу поверить, что восприняла это как шутку, но я думаю, что это тоже сделало это особенным, что я никогда не воспринимала это серьезно".

Модель Виктория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виктория Черетти. Фото: ELLE

Модель Виктория Черетти. Фото: ELLE

Виттория, как и ее знаменитый бойфренд, ценит свою конфиденциальность и не сообщают своим подписчикам новости о своей личной жизни.

"Иногда в отелях говорят: "Вы можете остановиться здесь бесплатно, но тогда вам придется сделать пост". А я говорю: "Знаешь что? Я заплачу". Я чувствую себя безопаснее. Я не хочу, чтобы люди знали, куда я иду. Я очень ценю эту конфиденциальность", — сказала девушка.

Виттория разделяет страсть Лео к окружающей среде. Она сказала, что они "сажают много деревьев". Лео и Виттория впервые были замечены вместе в августе за мороженым, и их роман набирает обороты. Источники утверждали, что он без ума от Виттории. Инсайдеры утверждают, что Лео сейчас встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".

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