Супермодель Алла Костромичева призналась, что думает о возвращении в Киев

Модель Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla/

Модель Алла Костромичева находится в Пуэрто-Рико вместе с детьми и супругом. Звезда призналась, что не намерена в ближайшее время возвращаться в Киев.

Об этом модель рассказала в своем Instagram.

Алла Костромичева признался, что скучает по родине

Алла пообщалась с подписчиками по личным темам. Среди вопросов было, планирует ли звезда вернуться в Украину.

Модель Алла Кострамичева. Фото: instagram.com/alla/

"Очень много таких вопросов. Дорогие мои, я с 2009 года жила в Нью-Йорке и приезжала в Киев только на съемку проектов. В 2020 году во время ковида мы с супругом уехали в Пуэрто-Рико, где родилась дочь Аврора. Я все еще кормлю грудью. Я очень скучаю, но объективно на данный момент это невозможно", — ответила фолловерам Костромичева.

Звезда подиума уже много лет строит карьеру за границей. Она была ведущей проекта "Топ-модель по-украински", также в свое время открывала показы таких марок, как YSL и Alexander McQueen, сотрудничала с Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy, Nina Ricci и другими. В 2013 году открыла собственное модельное агентство. В 2018 году создала модельный лагерь для подростков.

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