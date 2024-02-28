Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr/

Модель Миранда Керр стала матерью в четвертый раз. Звезда родила бизнесмену их третьего общего ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

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У Миранды Керр и Эвана Шпигеля подрастают трое детей: трехлетний Майлз, пятилетний Харт и 12-летний Флинн — сын модели от бывшего супруга, голливудского актера Орландо Блума.

"Мы очень рады сообщить о рождении нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керра Шпигеля. Мы счастливы", — написала она под фотографией букета цветов, желтых детских носков и голубого одеяла с надписью "Пьер".

В прошлом году Керр рассказала Vogue, что ей всегда хотелось быть мамой мальчиков: "Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела троих мальчиков, поэтому мне очень повезло, что имею троих здоровых сыновей".

Она также рассказала журналу, что семья для нее "приоритет номер один".

Кэрр и Шпигель познакомились в 2014 году. Модель привлекла предпринимателя, которого в то время интересовали преимущественно компьютеры, своим увлечением йогой и правильным питанием. Они женаты с мая 2017 года. Также Миранда сохранила хорошие отношения с экс-супругом Орландо Блумом, с которым рассталась в 2013 году, сейчас она дружит с его нынешней возлюбленной Кэти Перри.

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