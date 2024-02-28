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Ангел Victoria's Secret родила от супруга-миллиардера четвертого ребенка

28 февраля 2024 08:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ангел Victoria&#39;s Secret родила от мужчины-миллиардера четвертого ребенка
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Миранда Керр стала матерью в четвертый раз. Звезда родила бизнесмену их третьего общего ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

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У Миранды Керр и Эвана Шпигеля подрастают трое детей: трехлетний Майлз, пятилетний Харт и 12-летний Флинн — сын модели от бывшего супруга, голливудского актера Орландо Блума.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Miranda Kerr (@mirandakerr)

Ангел Victoria&#39;s Secret родила от супруга-миллиардера четвертого ребенка - фото 1Ангел Victoria&#39;s Secret родила от супруга-миллиардера четвертого ребенка - фото 2

"Мы очень рады сообщить о рождении нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керра Шпигеля. Мы счастливы", — написала она под фотографией букета цветов, желтых детских носков и голубого одеяла с надписью "Пьер".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Miranda Kerr (@mirandakerr)

Ангел Victoria&#39;s Secret родила от супруга-миллиардера четвертого ребенка - фото 3Ангел Victoria&#39;s Secret родила от супруга-миллиардера четвертого ребенка - фото 4

В прошлом году Керр рассказала Vogue, что ей всегда хотелось быть мамой мальчиков: "Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела троих мальчиков, поэтому мне очень повезло, что имею троих здоровых сыновей".

Она также рассказала журналу, что семья для нее "приоритет номер один".

Кэрр и Шпигель познакомились в 2014 году. Модель привлекла предпринимателя, которого в то время интересовали преимущественно компьютеры, своим увлечением йогой и правильным питанием. Они женаты с мая 2017 года. Также Миранда сохранила хорошие отношения с экс-супругом Орландо Блумом, с которым рассталась в 2013 году, сейчас она дружит с его нынешней возлюбленной Кэти Перри.

Напомним, актер Хоакин Феникс снова станет отцом.

Ранее стало известно, что Джамала беременна третьим ребёнком.

Орландо Блум
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