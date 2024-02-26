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Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації

26 лютого 2024 21:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації
Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Єфросиніна написала зворушливий пост з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації, який відзначають 26 лютого. Також зіркова уродженка Керчі опублікувала архівні фотографії.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Єфросиніної.

Маша Єфросиніна про Крим

Шоувумен зазначила, що вона саме з тих, для кого війна почалася 2014 року. Бо саме тоді вона втратила рідний Крим і  фізичний звʼязок з містом Керч, де зірка народилася, провела дитинство та юність. Через громадянську позицію окупаційна влада, а згодом Кремль додали Єфросиніну в різні списки, визнали терористкою та завели на неї кримінальну справу. 

"Найболючішим було в тому памʼятному 2014 році не мати змоги поїхати на поховання моїх бабусі та дідуся, яки пішли з життя один за одним через кілька місяців після окупації. Найнестерпніше — це не мати змоги провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти", — написала Єфросиніна.

Єфросиніна зазначила, що всі ці роки дещо в ній залишається незмінним — це велика мрія поїхати додому, до українського Криму.  Зворушливу публікацію Маша доповнила фото з сімейного архіву. 

Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації - фото 1
Фото: Instagram/mashaefrosinina
Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації - фото 2
Фото: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ. Також ми писали, що телеведучий Олексій Суханов розкритикував світових політиків.

Крим
Маша Єфросініна
українські зірки
спогади

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