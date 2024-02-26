Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна написала зворушливий пост з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації, який відзначають 26 лютого. Також зіркова уродженка Керчі опублікувала архівні фотографії.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Єфросиніної.

Маша Єфросиніна про Крим

Шоувумен зазначила, що вона саме з тих, для кого війна почалася 2014 року. Бо саме тоді вона втратила рідний Крим і фізичний звʼязок з містом Керч, де зірка народилася, провела дитинство та юність. Через громадянську позицію окупаційна влада, а згодом Кремль додали Єфросиніну в різні списки, визнали терористкою та завели на неї кримінальну справу.

"Найболючішим було в тому памʼятному 2014 році не мати змоги поїхати на поховання моїх бабусі та дідуся, яки пішли з життя один за одним через кілька місяців після окупації. Найнестерпніше — це не мати змоги провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти", — написала Єфросиніна.

Єфросиніна зазначила, що всі ці роки дещо в ній залишається незмінним — це велика мрія поїхати додому, до українського Криму. Зворушливу публікацію Маша доповнила фото з сімейного архіву.

Фото: Instagram/mashaefrosinina

Фото: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ. Також ми писали, що телеведучий Олексій Суханов розкритикував світових політиків.