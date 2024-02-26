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Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации

26 февраля 2024 21:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Ефросинина написала трогательный пост по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации, который отмечается 26 февраля. Также звездная уроженка Керчи опубликовала архивные фотографии.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Ефросининой.

Маша Ефросинина о Крыме

Шоувумен отметила, что она как раз из тех, для кого война началась в 2014 году. Потому что тогда она потеряла родной Крым и физическую связь с городом Керчь, где звезда родилась, провела детство и юность. Из-за гражданской позиции оккупационные власти, а затем Кремль добавили Ефросинину в разные списки, признали террористкой и возбудили на нее уголовное дело.

"Самым болезненным было в том памятном 2014 году не иметь возможности поехать на похороны моих бабушки и дедушки, ушедших из жизни один за другим через несколько месяцев после оккупации. Самое невыносимое — это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали возложить цветы", — написала Ефросинина.

Ефросинина отметила, что все эти годы несколько в ней остается неизменным — это большая мечта поехать домой в украинский Крым. Трогательную публикацию Маша дополнила фото из семейного архива.

Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации - фото 1
Фото: Instagram/mashaefrosinina
Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации - фото 2
Фото: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы рассказывали, что худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ. Также мы писали, что телеведущий Алексей Суханов подверг критике мировых политиков.

Крым
Маша Ефросинина
украинские звезды
воспоминания

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