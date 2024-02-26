Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Ефросинина написала трогательный пост по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации, который отмечается 26 февраля. Также звездная уроженка Керчи опубликовала архивные фотографии.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Ефросининой.

Маша Ефросинина о Крыме

Шоувумен отметила, что она как раз из тех, для кого война началась в 2014 году. Потому что тогда она потеряла родной Крым и физическую связь с городом Керчь, где звезда родилась, провела детство и юность. Из-за гражданской позиции оккупационные власти, а затем Кремль добавили Ефросинину в разные списки, признали террористкой и возбудили на нее уголовное дело.

"Самым болезненным было в том памятном 2014 году не иметь возможности поехать на похороны моих бабушки и дедушки, ушедших из жизни один за другим через несколько месяцев после оккупации. Самое невыносимое — это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали возложить цветы", — написала Ефросинина.

Ефросинина отметила, что все эти годы несколько в ней остается неизменным — это большая мечта поехать домой в украинский Крым. Трогательную публикацию Маша дополнила фото из семейного архива.

Фото: Instagram/mashaefrosinina

Фото: Instagram/mashaefrosinina

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