Камалія шокувала особистою історією на польській залізниці

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Після блокування кордону польськими фермерами дехто з зірок відзначився своєю гучною реакцією. Про те, як за кордоном втомилися від війни, розповіла співачка Камалія.

Про це свідчить відповідний допис на її сторінці у соціальній мережі.

Камалія розповіла про скандал з варшавським таксистом

Камалія говорить, що на початку повномасштабної війни вона завзято брала участь у допомозі українським біженцям у Польщі. Теплота та підтримка, надані польським народом українським сусідам, були вражаючими, пригадує співачка.

Співачка Камалія про те, як змушена була посваритися з таксистом на польському вокзалі. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Однак війна розтяглася на роки, і відбулося помітне зрушення стосунків. Колись щира підтримка почала слабшати, ознаки втоми очевидні. Головно на прикордонних переходах. Екстремістські угруповання втручаються в наш експорт, посилюючи вразливість нашої постраждалої економіки. Але мета цього повідомлення: висвітлити конкретне питання щодо роботи таксі на Варшавському вокзалі, куди прибувають потяги з Києва", — розповідає зірка.

Знаменитість говорить, що нещодавно її друг затримався, і вони змушені були взяли таксі від вокзалу до летовища. Поїздка довжиною близько 14 кілометрів зазвичай, говорить артистка, триває 25 хвилин.

"Після прибуття в аеропорт таксист зажадав 840 злотих, що відповідає 200 євро. Це різко контрастує з 40-50 злотими, звичайною вартістю проїзду. Після нетривалої суперечки та наших погроз залучити поліцію ми, скріпивши серце, заплатили таксистові 100 злотих, що вдвічі перевищує звичайну вартість проїзду: так запевнив нас польський друг. Раджу завжди заздалегідь обговорювати вартість проїзду з таксистами, оскільки не всі таксі тут мають лічильники, і дехто використовує лазівки в польському законодавстві, аби завищити ціну для пасажирів", — радить артистка.

Нагадаємо, Камалія показала дорослих доньок.

Раніше стало відомо, що Камалії довелося зробити операцію.