Камалия шокировала личной историей на польской железной дороге

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

После блокировки границы польскими фермерами некоторые из звезд отличились своей громкой реакцией. О том, как за границей устали от войны, рассказала певица Камалия.

Об этом свидетельствует соответствующий пост на ее странице в социальной сети.

Камалия рассказала о скандале с варшавским таксистом

Камалия говорит, что в начале полномасштабной войны она участвовала в помощи украинским беженцам в Польше. Теплота и поддержка, оказанные польским народом украинским соседям, были впечатляющими, вспоминает певица.

Певица Камалия о том, как вынуждена была ссориться с такситом на польском вокзале. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Однако война растянулась на годы, и произошел заметный сдвиг отношений. Когда-то искренняя поддержка начала ослабевать, признаки усталости очевидны. Главное на пограничных переходах. Экстремистские группировки вмешиваются в наш экспорт, усиливая уязвимость нашей пострадавшей экономики. Но цель этого поста: показать работу такси на Варшавском вокзале, куда прибывают поезда из Киева", — рассказывает звезда.

Знаменитость говорит, что недавно ее друг задержался, и они были вынуждены взять такси от вокзала до аэропорта. Поездка длинной приблизительно 14 километров обычно, говорит артистка, длится 25 минут.

"По прибытии в аэропорт таксист потребовал 840 злотых, что соответствует 200 евро. Это резко контрастирует с 40-50 злотыми, обычной стоимостью проезда. После непродолжительного спора и наших угроз привлечь полицию, мы, скрепив сердце, заплатили таксисту 100 злотых, обычную стоимость проезда: так заверил нас польский друг. Советую всегда заранее обсуждать стоимость проезда с таксистами, поскольку не все такси здесь имеют счетчики, и некоторые используют лазейки в польском законодательстве, чтобы завысить цену для пассажиров", — советует артистка.

Напомним, Камалия показала взрослых дочерей.

Ранее стало известно, что Камалии пришлось сделать операцию.