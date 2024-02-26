Хейтери допомогли відомій акторці діагностувати важку хворобу

Акторка Емі Шумер. Фото: instagram.com/amyschumer/

У акторки Емі Шумер діагностували синдром Кушинга — захворювання, що характеризується тривалим хронічним впливом на організм людини надмірної кількості таких гормонів, як кортизол, відомий як "гормон стресу", та кортикостерон. До лікаря комедіантка вирішила звернутися після того, як зіткнулася з критикою своєї зовнішності під час просування другого сезону шоу "Життя і Бет".

Про це пише The New York Times.

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Багато інтернет-користувачів писали про те, що Шумер сильно змінилася, що її обличчя виглядає занадто опухлим і червоним. Акторка, що звикла до хейту, вирішила про всяк випадок пройти обстеження, тоді медики і виявили у неї синдром Кушинга, симптомами якого, серед іншого, є саме ожиріння певного типу, гарячковий рум'янець на обличчі та атрофія м'язів.

У розмові з журналісткою Джесікою Йеллін для порталу News Not Noise Емі поділилася своїми почуттями з приводу того, що сталося.

"Це була божевільна пара тижнів для мене та моєї родини. Я бачила побоювання за своє здоров'я, я змушена була зніматися і водночас терпіти нападки в інтернеті. Але й дякувати Богу. Тому що саме так я зрозуміла, що зі мною щось не в порядку. Я так хочу, щоб жінки любили себе і були непохитними у боротьбі за власне здоров'я в системі, яка зазвичай їм не вірить. Кожен із чимось бореться. Може, нам варто бути трохи добрішими один до одного і до себе", — сказала комендіантка.

Синдром Кушинга іноді є результатом пухлини в наднирковій залозі або в іншому місці мозку, що вимагає хірургічного втручання. Але у випадку Шумер надлишок кортизолу, який призвів до її діагнозу, був викликаний "ін’єкціями стероїдів у високих дозах".

"З часом надлишок кортизолу, що викликає ці симптоми, може призвести до прогресуючих шкідливих наслідків для здоров’я, таких як високий кров’яний тиск, діабет, втрата кісткової маси", — сказала доктор Лайла Морріс-Вайзман, керівник відділу ендокринної хірургії Johns Hopkins Medicine.

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