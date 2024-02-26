Хейтеры помогли известной актрисе диагностировать тяжелую болезнь

Актриса Эми Шумер. Фото: instagram.com/amyschumer/

У актрисы Эми Шумер диагностировали синдром Кушинга — заболевание, характеризующееся длительным хроническим влиянием на организм человека избыточным количеством таких гормонов, как кортизол, известный как "гормон стресса", и кортикостерон. К врачу комедиантка решила обратиться после столкновения с критикой своей внешности во время продвижения второго сезона шоу "Жизнь и Бет".

Об этом пишет The New York Times.

Интернет тролли обратили внимание на вес звезды

Многие интернет-пользователи писали о том, что Шумер сильно изменилась, что ее лицо выглядит слишком опухшим и красным. Привыкшая к хейту актриса решила на всякий случай пройти обследование, тогда медики и обнаружили у нее синдром Кушинга, симптомами которого, среди прочего, является именно ожирение определенного типа, лихорадочный румянец на лице и атрофия мышц.

В разговоре с журналисткой Джессикой Йеллин для портала News Not Noise Эми поделилась своими чувствами по поводу произошедшего.

"Это была сумасшедшая пара недель для меня и моей семьи. Я видела опасения за свое здоровье, я вынуждена была сниматься и в то же время терпеть нападки в интернете. Но и благодарить Бога. Потому что именно так я поняла, что со мной что-то не в порядке Я так хочу, чтобы женщины любили себя и были непоколебимы в борьбе за собственное здоровье в системе, которая обычно им не верит. Каждый с чем-то борется. Может, нам стоит быть немного добрее друг к другу и к себе", — сказала комендиантка.

Синдром Кушинга иногда является результатом опухоли в надпочечнике или в другом месте мозга, что требует хирургического вмешательства. Но в случае Шумера избыток кортизола, который привел к ее диагнозу, был вызван "инъекциями стероидов в высоких дозах".

"Со временем избыток кортизола, вызывающий эти симптомы, может привести к прогрессирующим вредным последствиям для здоровья, таким как высокое кровяное давление, диабет, потеря костной массы" , - сказала доктор Лайла Моррис-Вайзман, руководитель отдела эндокринной хирургии Johns Hopkins Medicine.

Напомним, принц Гарри посетил больного отца.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл весело провели время в горах после новостей о раке короля Чарльза.