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Хейтери "налетіли" на Олю Полякову через образ з нового кліпу

22 лютого 2024 16:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оля Полякова показала себе в образі байкерки — реакція мережі
Українська співачка Оля Полякова у кліпі на свою пісню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу Оля Полякова поділилася кадром з кліпу на свою нову пісню. Популярна співачка показала себе в образі байкерки з нового кліпу, але не всі в мережі відреагували позитивно на цей допис.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Олі Полякової в Instagram.

Оля Полякова в образі байкерки

На сторінці української артистки з’явився кадр з її нового кліпу на композицію "Щоб не плакати, я сміюсь". На відео Оля показала себе в образі байкерки, яка сидить на мотоциклі та співає свою пісню. При цьому, одягнена співачка в обтислий костюм чорного кольору, і її волосся розвіюється на камеру.

Українська артистка вирішила поцікавитися у своїх підписників, який образ в кліпі сподобався їм найбільше. 

"Який ваш улюблений образ із кліпу "Щоб не плакати, я сміюсь"? Чекаю на ваші коментарі", — звернулася до своїх підписників українська співачка Оля Полякова. 

Публікація зі сторінки Олі Полякової
Кадр з кліпу Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Олі Полякової

Підписники Олі і користувачі мережі Instagram, які побачили ці кадри, не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати цей допис. Деякі люди почали висловлювати своє захоплення, але знайшлися й ті, кому не сподобався кліп і пісня Олі Полякової.

  • Душевно-емоційна пісня і яскраво-вогняний образ!! Мій улюблений образ, який залишає приємне враження
  • Олічка, ви дуже гарна і талановита особа! Я вами захоплююсь
  • Цікавий образ режисера. "Я сміюсь, я нап'юсь"...))) Все так патріотично))). Виникає питання: це реклама одягу, транспортного засобу, чи яка я ягідка ще с*ксуальна?
  • Одне і те ж саме співає, тільки на кліпи гроші витрачає, хай людям краще допоможе
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Олі Полякової

Нещодавно у кар’єрі української співачки з’явилася ще одна пісня під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь". Згодом на цю композицію з’явився і кліп, де Оля Полякова продемонструвала свої вміння перевтілюватись в абсолютно різні образи.

"У кадрі Полякова постала одразу у шести неочікуваних образах: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе", — написано під кліпом Олі Полякової в YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова зізналася, чи дає вона гроші своїй доньці на її музичну кар’єру. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Оля Полякова захистила свого масажиста від хейтерів. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Оля Полякова завітала до дівчинки, яка хвора на рак.

Оля Полякова
Instagram
шоу-бізнес
українські зірки

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