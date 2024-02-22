Оля Полякова показала себе в образі байкерки — реакція мережі

Українська співачка Оля Полякова у кліпі на свою пісню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот з YouTube

Одна з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу Оля Полякова поділилася кадром з кліпу на свою нову пісню. Популярна співачка показала себе в образі байкерки з нового кліпу, але не всі в мережі відреагували позитивно на цей допис.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Олі Полякової в Instagram.

Оля Полякова в образі байкерки

На сторінці української артистки з’явився кадр з її нового кліпу на композицію "Щоб не плакати, я сміюсь". На відео Оля показала себе в образі байкерки, яка сидить на мотоциклі та співає свою пісню. При цьому, одягнена співачка в обтислий костюм чорного кольору, і її волосся розвіюється на камеру.

Українська артистка вирішила поцікавитися у своїх підписників, який образ в кліпі сподобався їм найбільше.

"Який ваш улюблений образ із кліпу "Щоб не плакати, я сміюсь"? Чекаю на ваші коментарі", — звернулася до своїх підписників українська співачка Оля Полякова.

Кадр з кліпу Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Олі Полякової

Підписники Олі і користувачі мережі Instagram, які побачили ці кадри, не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати цей допис. Деякі люди почали висловлювати своє захоплення, але знайшлися й ті, кому не сподобався кліп і пісня Олі Полякової.

Душевно-емоційна пісня і яскраво-вогняний образ!! Мій улюблений образ, який залишає приємне враження

Олічка, ви дуже гарна і талановита особа! Я вами захоплююсь

Цікавий образ режисера. "Я сміюсь, я нап'юсь"...))) Все так патріотично))). Виникає питання: це реклама одягу, транспортного засобу, чи яка я ягідка ще с*ксуальна?

Одне і те ж саме співає, тільки на кліпи гроші витрачає, хай людям краще допоможе

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Олі Полякової

Нещодавно у кар’єрі української співачки з’явилася ще одна пісня під назвою "Щоб не плакати, я сміюсь". Згодом на цю композицію з’явився і кліп, де Оля Полякова продемонструвала свої вміння перевтілюватись в абсолютно різні образи.

"У кадрі Полякова постала одразу у шести неочікуваних образах: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе", — написано під кліпом Олі Полякової в YouTube.

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