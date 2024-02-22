Оля Полякова показала себя в образе байкера — реакция сети

Украинская певица Оля Полякова в клипе на свою песню "Щоб не плакати, я сміюсь". Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких артисток украинского шоу-бизнеса Оля Полякова поделилась кадром с клипа на свою новую песню. Популярная певица показала себя в образе байкера с нового клипа, но не все в сети отреагировали положительно на этот пост.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Оли Поляковой в Instagram.

Оля Полякова в образе байкера

На странице украинской артистки появился кадр с ее нового клипа на композицию "Щоб не плакати, я сміюсь". На видео Оля показала себя в образе байкера, который сидит на мотоцикле и поет свою песню. При этом, одета певица в обтягивающий костюм черного цвета, и ее волосы развеиваются на камеру.

Украинская артистка решила поинтересоваться у своих подписчиков, какой образ в клипе понравился им больше всего.

"Какой ваш любимый образ из клипа "Щоб не плакати, я сміюсь"? Жду ваших комментариев", — обратилась к своим подписчикам украинская певица Оля Полякова.

Кадр из клипа Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Оли Поляковой

Подписчики Оли и пользователи сети Instagram, которые увидели эти кадры, не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать этот пост. Некоторые люди начали выражать свое восхищение, но нашлись и те, кому не понравился клип и песня Оли Поляковой.

Душевно-эмоциональная песня и ярко-огненный образ!! Мой любимый образ, оставляющий приятное впечатление

Олечка, вы очень красивая и талантливая личность! Я вами восхищаюсь

Интересный образ режиссера. "Я смеюсь, я напьюсь"...))) Все так патриотично))). Возникает вопрос: это реклама одежды, транспортного средства или какая я ягодка еще с*ксуальная?

Одно и то же поет, только на клипы деньги тратит, пусть людям лучше поможет

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Оли Поляковой

Недавно в карьере украинской певицы появилась еще одна песня под названием "Щоб не плакати, я сміюсь". Впоследствии на эту композицию появился и клип, где Оля Полякова продемонстрировала свои умения перевоплощаться в совершенно разные образы.

"В кадре Полякова предстала сразу в шести неожиданных образах: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя", — написано под клипом Оли Поляковой в YouTube.

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