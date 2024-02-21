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Хітовий серіал Берлін продовжили на другий сезон

21 лютого 2024 10:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хітовий серіал Берлін продовжили на другий сезон
Кадр з серіалу "Берлін". Фото: Netflix
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Творці проєкту "Берлін" готують продовження серіалу. Поки невідомо, про що буде другий сезон, а також хто працюватиме над його продовженням.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Дата прем'єри тримається у секреті

Популярний серіал "Берлін"— це спін-офф серіалу "Паперовий будинок". Проєкт виходить на стрімінговому сервісі Netflix. У другому сезоні повернеться команда головного героя з першого сезону.

 

"Культовий персонаж у виконанні Педро Алонсо повернеться з новим пограбуванням і ще більшою любов'ю", — йдеться в повідомленні.

Дата прем'єри нового сезону поки не уточнюється, але найближчим часом очікувати релізу не варто, оскільки зйомки сиквелу розпочнуться лише у 2025 році.

За тиждень прем'єри "Берлін" став найпопулярнішим серіалом у світі і потрапив до топ-10 у 91 країні. Наразі він посідає дев'яте місце серед найпопулярніших неангломовних серіалів в історії Netflix.

Нагадаємо, зірки серіалу "Друзі" зустрілися на зйомках реклами.

Раніше стало відомо, чи чекати продовження серіалу "Спіймати Кайдаша".

серіал
фільм
Берлін

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