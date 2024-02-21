Хитовый сериал Берлин продлили на второй сезон
Создатели проекта "Берлин" готовят продолжение сериала. Пока неизвестно, о чем будет второй сезон, и кто будет работать над его продолжением.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Дата премьеры держится в секрете
Популярный сериал "Берлин" — это спин-офф сериала "Бумажный дом". Проект выходит на стриминговом сервисе Netflix. Во втором сезоне вернется команда главного героя из первого сезона.
"Культовый персонаж в исполнении Педро Алонсо вернется с новым ограблением и еще большей любовью", — говорится в сообщении.
Дата премьеры нового сезона пока не уточняется, но в ближайшее время ожидать релиза не стоит, поскольку съемки сиквела начнутся только в 2025 году.
Через неделю премьеры "Берлин" стал самым популярным сериалом в мире и попал в топ-10 в 91 стране. В настоящее время он занимает девятое место среди самых популярных неанглоязычных сериалов в истории Netflix.
Напомним, звезды сериала "Друзья" встретились на съемках рекламы.
Ранее стало известно, ждать ли продолжения сериала "Спіймати Кайдаша".
Читайте Новини.LIVE!