Хвора Селін Діон вперше за довгий час заспівала наживо

Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

Співачка Селін Діон продемонструвала свою незмінну вокальну майстерність, виконуючи пісню за лаштунками церемонії "Греммі". Зірка вперше заспівала наживо, після того, як неврологічний розлад змусив її залишити кар'єру.

Відео того, як артистка співає опублікувала співачка sonyae у соціальній мережі.

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На кадрах Селін співає разом з sonyae дуетом. Підписники зірки не стримувалися у компліментах і назвали Діон найкращою співачкою всіх часів.

55-річну Селіен Діон зустріли оваціями, коли вона вийшла на сцену на церемонії нагородження "Греммі". Вже за кілька хвилин шанувальники обурилися через те, що 34-річна Тейлор Свіфт "ігнорувала її", коли вона отримувала нагороду "Альбом року".

Шанувальники зазначили, що Свіфт не дивилася в очі Селін, швидко озираючись назад, щоб відсвяткувати момент зі своїми колегами. Однак артистки пізніше щасливо позували за лаштунками.

"Я не думаю, що Селін це хвилювало, вони зі Свіфт потім поговорили за лаштунками. Але Селін була просто люб’язною та щасливою бути там. Звичайно, правильно було б, щоб Тейлор визнав її, як це зробила Адель багато років тому. Селін хотіла показати всім, що у неї все добре. У неї бувають хороші та погані дні…це болісна хвороба, але це не смертний вирок. Вона явно здатна робити певні речі, і вона хотіла показати всім, що вона повернулася. Вона виглядала фантастично. Сподіваюся, що вона зможе виступати", — говорить джерело з оточення артистки.

Свіфт, яка була номінована за свій альбом Midnights 2022 року, стала першою людиною, яка отримала цю нагороду чотири рази.

Нагадаємо, Селін Діон неочікуванно прийшла на урочисту церемонію.

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