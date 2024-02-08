Больная Селин Дион впервые за долгое время спела вживую

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Певица Селин Дион продемонстрировала свое неизменное вокальное мастерство, исполняя песню за кулисами церемонии "Грэмми". Звезда впервые спела вживую, после того, как неврологическое расстройство заставило ее бросить карьеру.

Видео того, как артистка поет опубликовала певица Sonyae в социальной сети.

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На кадрах Селин поет дуэтом с sonyae. Подписчики звезды не сдерживались в комплиментах и назвали Дион лучшей певицей всех времен.

55-летнюю Селин Дион встретили овациями, когда она вышла на сцену на церемонии награждения "Грэмми". Уже через несколько минут поклонники возмутились из-за того, что 34-летняя Тейлор Свифт "игнорировала ее", когда она получала награду "Альбом года".

Поклонники отметили, что Свифт не смотрела в глаза Селин, быстро оглядываясь назад, чтобы отметить момент со своими коллегами. Однако артистки позже счастливо позировали за кулисами.

"Я не думаю, что Селин это волновало, они со Свифт потом поговорили за кулисами. Но Селин была просто счастливой быть там. Конечно, правильно было бы, чтобы Тейлор признала ее, как это сделала Адель много лет назад. Селин хотела показать всем, что у нее все хорошо, у нее бывают хорошие и плохие дни…это тяжелая болезнь, но это не смертный приговор…Она явно способна делать определенные вещи, и она хотела показать всем, что она вернулась…Она выглядела фантастически. Надеюсь, что она сможет выступать", — говорит источник из окружения артистки.

Свифт, номинированная за свой альбом Midnights 2022 года, стала первым человеком, получившим эту награду четыре раза.

Напомним, Селин Дион неожиданно пришла на торжественную церемонию.

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