Кім Кардаш'ян приїхала за кавою на броньованому авто майбутнього

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Splashnews

Бізнесвумен Кім Кардаш’ян продемонструвала свій новий Tesla Cybertruck в Малібу. 43-річна зірка реаліті-шоу була сфотографована, коли під'їжджала до місцевого Starbucks на своїй машині ціною майже 100 000 доларів.

Про це пише Daily Mail.

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До Кім приєднався помічник, і пізніше вони поїхали на фермерський ринок. Кардаш’ян продемонструвала своє бездоганне тіло в білому кроп-топі та облягаючих шкіряних штанях. Засновниця SKIMS несла шикарну шкіряну сумочку та каву.

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Splashnews

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Splashnews

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Splashnews

Зірка реаліті-шоу похизувалася останнім автомобілем у своїй вражаючій колекції, опублікувавши фотографію Cybertruck у своїх Instagram Stories. Кім назвала себе "крутою мамою" за те, що вона придбала футуристичний автомобіль компанії Ілона Маска. Пікап доступний у трьох різних комплектаціях за ціною від 60 990 до 99 990 доларів.

На фото видно задню частину та правий бік автомобіля з нержавіючої сталі. Автомобіль темно-сріблястого кольору може вмістити п’ятьох дорослих. Хоча це не найдорожчий з автомобілів Кім, Cybertruck є досить ексклюзивним, оскільки генеральний директор Ілон Маск раніше заявляв, що компанія буде продавати лише близько 200 000-250 000 одиниць на рік принаймні до 2025 року.

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: Splashnews

За останні кілька років Кардаш'ян зібрала велику колекцію автомобілів, загальна вартість яких становить приблизно 2,1 мільйона доларів. Серед них Custom Mercedes-Maybach GLS 600 2022 року, який коштував вражаючих 250 000 доларів, Custom Cadillac Escalade 2023 року. Масивний позашляховик коштував близько 200 000 доларів. Також зірка має Lamborghini Urus 2022 року випуску, це один з найдорожчих серед автомобілів — близько 400 000 доларів. Maybach S580 2022 року, який коштував близько 250 000 доларів США, що в 3,5 раза перевищує середній дохід у США у 2021 році. Кім має Cadillac Escalade 2023 року, вартістю 200 000 доларів, дві моделі Range Rover Autobiography разом вартістю 400 000 доларів і Rolls-Royce Ghost 2022 року за вражаючі 400 000 доларів.

Нагадаємо, дочка Кім намалювала мачуху без одягу.

Раніше колишній чоловік зірки реаліті-шоу оскандалився з оголеною дружиною.