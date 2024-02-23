Ким Кардашьян приехала за кофе на бронированном авто будущего

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Splashnews

Бизнесвуман Ким Кардашьян продемонстрировала свой новый Tesla Cybertruck в Малибу. 43-летняя звезда реалити-шоу была сфотографирована, когда подъезжала к местному Starbucks на своей машине ценой почти за 100 000 долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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К Ким присоединился помощник, и позже они уехали на фермерский рынок. Кардашьян продемонстрировала свое безупречное тело в белом кроп-топе и облегающих кожаных штанах. Основательница SKIMS несла шикарную кожаную сумочку и кофе.

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Splashnews

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Splashnews

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Splashnews

Звезда реалити-шоу похвасталась последним автомобилем из своей поразительной коллекции, опубликовав фотографию Cybertruck в своих Instagram Stories. Ким назвала себя "крутой мамой" за то, что она приобрела футуристический автомобиль компании Илона Маска. Пикап доступен в трех разных комплектациях по цене от 60 990 до 99 990 долларов.

На фото видна задняя часть и правая сторона автомобиля из нержавеющей стали. Автомобиль темно-серебристого цвета может вместить пятерых взрослых. Хотя это не самый дорогой из автомобилей Ким, Cybertruck достаточно эксклюзивен, поскольку генеральный директор Илон Маск ранее заявлял, что компания будет продавать лишь около 200 000-250 000 единиц в год по крайней мере до 2025 года.

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Splashnews

За последние несколько лет Кардашьян собрала обширную коллекцию автомобилей, общая стоимость которых составляет примерно 2,1 миллиона долларов. Среди них Custom Mercedes-Maybach GLS 600 2022 года, стоивший поразительных 250 000 долларов, Custom Cadillac Escalade 2023 года. Массивный внедорожник стоил около 200 000 долларов. Также у звезды есть Lamborghini Urus 2022 года выпуска, это один из самых дорогих среди автомобилей — около 400 000 долларов. Maybach S580 2022 года, который стоил около 250 000 долларов США, что в 3,5 раза превышает средний доход в США в 2021 году, согласно данным Бюро переписи населения США. Ким имеет Cadillac Escalade 2023 года, стоимостью 200 000 долларов, две модели Range Rover Autobiography вместе стоимостью 400 000 долларов и Rolls-Royce Ghost 2022 за 400 000 долларов.

Напомним, дочь Ким нарисовала мачеху без одежды.

Ранее бывший супруг звезды реалити-шоу оскандалился с обнаженной супругой.